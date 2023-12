Hyundai en Kia ontwikkelen sneeuwkettingen in banden

Hyundai en Kia hebben een vondst waarbij de sneeuwkettingen IN de banden zitten. Da’s slim!

Het winterseizoen komt er weer aan! Officieel is het natuurlijk nog herfst, maar de koude maanden staan te trappelen. In Nederland is het spannendste als de Rayonhoofden bij elkaar komen. Gelukkig heb je in de Alpenlanden nog wel een paar maanden winterpret.

Het enige nadeel van wintersport is dat je soms te maken hebt met sneeuwkettingen. Met winterbanden en vierwielaandrijving kun je heel eind komen, maar soms zijn de situaties dusdanig dat je even gebruik moet maken van sneeuwkettingen. Het zijn ondingen om om de auto te leggen, maar daar hebben Hyundai en Kia een oplossing voor. Het Zuid-Koreaanse concern heeft namelijk sneeuwkettingen ontwikkeld die in de band zitten.

Sneeuwkettingen van Hyundai en Kia

Ze hebben maar één afbeelding meegestuurd, maar het kan zijn dat je dat niet helemaal duidelijk vindt. Daarom zijn. we blij dat ze ook een videootje hebben gemaakt waarbij ze uitleggen hoe Hyundai en Kia hun sneeuwkettingen in het wiel hebben bedacht.

Het idee is eigenlijk simpel. De sneeuwkettingen zitten altijd in de band. Middels elektra kunnen deze ietsje naar buiten zetten, waardoor de werking van een sneeuwketting simuleert.

Nog wel eventjes testen

Het ziet er wel naar uit dat het een vrij complexe oplossing is voor een issue dat niet héél erg veel voorkomt. Zie het een beetje als skischoenen. Als je wil gaan skiën, is het verreweg het beste schoeisel. Maar zelfs bij het halen van wat Kaiserschmarrn zitten die dingen al hopeloos in de weg. Niet handig.

Aan de andere kant is het natuurlijk tegen onze natuur in om toe te geven dat dingen inderdaad beter en makkelijker kunnen. Dat wisselen van de kettingen is toch iets dat ons mannen echt mannen maakt.

Of de geïntegreerde sneeuwkettingen het productiestadium gaan halen, is nog niet zeker. Hyundai en Kia willen wel, maar er is natuurlijk nog een hoop werk te doen voordat jij ze onder je Kia Sportage of Hyundai Tucson kan monteren. De patenten worden nu aangevraagd en verder moet de technologie uitgebreid getest worden.

Headerfoto: Artic Trucks Santa Fe AT38