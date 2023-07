Nieuwe Kia Sorento behoorlijk op de schop

Het uiterlijk van de nieuwe Kia Sorento is duidelijk anders in vergelijking met de oude.

Kia heeft de eerste afbeeldingen gedeeld van de vernieuwde Sorento. Het gaat hier niet om een gloednieuwe generatie, maar om een facelift. Een ingrijpende, want de looks zijn duidelijk anders in vergelijking met het model van voor de facelift.

De huidige vierde generatie Kia Sorento kwam zo’n drie jaar geleden op de markt. Het front heeft nu de T-vorm gekregen, oftewel de huidige familiesnoet van het Zuid-Koreaanse automerk. Het oogt een stuk minder saai in vergelijking met het model van voor de facelift. Dat was toch wel een vrij traditioneel vormgegeven SUV. Kia durft nu stappen te zetten met de nieuwe Sorento.

Het interieur heeft ook een kleine make-over gekregen. Er zijn kleinere ventilatieroosters te zien, waardoor er ruimte is vrij gekomen voor een groter centraal scherm. De reeks knoppen onder het scherm doen weer denken aan de Kia EV6.

Voor nu heeft het Zuid-Koreaanse merk enkel afbeeldingen vrijgegeven van het exterieur en interieur van de nieuwe Kia Sorento. Meer informatie over aandrijflijn en andere technische specs volgen binnenkort. Het is nog niet bekend of de facelift ook naar Nederland komt, maar de verwachting is van wel. De huidige Sorento is immers ook gewoon bij ons verkrijgbaar.