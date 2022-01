Een nieuwe motorfiets van 40.000 euro of meer? Ze bestaan! We zetten de 10 duurste nieuwe motorfietsen van dit moment voor je op een rij.

Geen Superleggera V4 of AMB 001

Als de Ducati Superleggera V4 niet was uitverkocht, was dat met een prijskaartje van 90.000 euro de duurste straatlegale motorfiets geweest in dit overzicht. Met de nadruk op straatlegaal, want de Aston Martin AMB 001 is met een prijskaartje van 108.000 euro weliswaar duurder, maar is niet met kenteken leverbaar. Maar ook zonder die sensationele Ducati of Aston Martin blijven er genoeg prijzige tweewielers over. Lees maar mee.

10: Norton V4CR & Norton V4SV

Norton Motorcycles is een merk van vallen en opstaan. Het bedrijf ging al geregeld op de fles, maar waagt nu opnieuw een poging. Het nieuwe hoofdkwartier is klaar en Norton heeft de orderboeken van de V4CR (cafe racer) en V4SV (supersport) geopend. Beide modellen – op het moment van schrijven officieel nog prototypes – maken gebruik van een 1.200 cc grote V4 met dik 185 pk. De productie moet in de loop van 2022 starten. Prijzen zijn nog niet bekend, maar gezien het prijsverleden van Norton mag je rekenen op 40.000 euro, misschien iets meer of minder.

9: Indian Roadmaster Dark Horse

Vergelijkbaar met de Harley-Davidson verderop in deze lijst is de Indian Roadmaster Dark Horse. In Nederland verkrijgbaar vanaf 38.690 euro, maar die prijs loopt eenvoudig op richting 40 mille of meer dankzij de talloze opties. De machine heeft een 1.890 cc grote Thunderstroke 116-krachtbron met 171 Nm aan koppel. Hij weegt 403 kilogram. Zware jongen dus, deze Indian.

8: Ducati Panigale V4 SP

Carbon wielen, een droge koppeling, een lichtgewicht lithium-ion batterij, Ducati Electronic Suspension (DES) EVO met Öhlins ophanging, launch control, carbon winglets, de Ducati Panigale V4 SP vormt de overtreffende trap van de Panigale V4. Hij kost 42.990 euro. Voor die euro’s krijg je 214 pk vermogen, 124 Nm aan koppel en een machine die droog slechts 173 kilogram weegt. De initialen ‘SP’ staan overigens voor Sport Production. Maakt hebberig, toch?

7: Diverse MV Agusta’s

Meer dan 40.000 euro spenderen bij MV Agusta is niet heel moeilijk. De Italiaanse fabrikant heeft zelfs drie motorfietsen die in aanmerking komen. Zo kost de Superveloce Alpine een stevige 41.600 euro, betaal je voor de MV Agusta Rush al 44.500 euro en maakt een Brutale 1000 Nürburgring je 45.800 euro lichter. De Superveloce Alpine schopt het tot 147 pk. De andere twee machines hebben beide een vermogen van 208 pk, oef!

6: Energica Ego+ RS

Jawel, ook een volledig elektrische motorfiets in dit overzicht: de Energica Ego+ RS. Het huzarenstukje van e-motorbike-fabrikant Energica. Rijden op deze elektrische supersport kan al vanaf 31.629 euro, maar die prijs loopt met enkele must-have-opties stevig op. De kleurstelling Sport Black – inclusief alle stickers – kost je 3.055 euro. Een matzwart frame kost 690 euro en voor een Ohlins-voorvork en -achterschokdemper ben je 3.295 euro kwijt. Koolstofvezel wielen (3.941 euro) mogen ook niet ontbreken. De eindprijs van onze configuratie komt uit op 44.451 euro. De Ego+ RS heeft een 21,5 kWh batterij en een elektromotor met 169 pk piekvermogen en 215 Nm aan trekkracht.

5: BMW M1000RR

De BMW M-divisie ontfermt zich tegenwoordig ook over motorfietsen. De BMW M1000RR is de allereerste motorfiets van BMW Motorrad met een M-behandeling. Daar mag je flink voor betalen: 39.350 euro. Wat je krijgt is 212 pk op 192 kg (met M Competition-pakket 191,8 kg). Het M Competition-pakket kost 4.636 euro extra. Dat brengt de eindprijs op 44.731 euro. Daar heb je ook haast een nieuwe 3 Serie voor.

4: Ducati Multistrada V4 Pikes Peak

Laat je niet misleiden door de vanafprijs van 33.590 euro voor de Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Hoewel die startprijs al aan de stevige kant is, is het mogelijk om die prijs met de nodige opties omhoog te tillen naar dik 45.000 euro. Een race-uitlaatsysteem kost al dik 2.600 euro en een kit met droge koppeling maakt je dik 3.200 euro armer.

3: Harley-Davidson Grand American Touring CVO Limited

Het is een hele mond vol, maar dan krijg je ook wat. Deze Harley-Davidson is er vanaf 50.995 euro. De machine is uitgerust met de meest krachtige V-Twin-motor van het merk: de 1.923 cc grote Milwaukee-Eight Twin-Cooled 117 met een imposant koppel van 166 Nm. Deze H-D weegt een stevige 428 kilogram, waarmee het de zwaarste motorfiets is in dit overzicht. CVO (Custom Vehicle Operations) is overigens een personalisatieprogramma van Harley-Davidson. Motorfietsen in het CVO-programma zijn altijd limited editions, vandaar ook de hogere prijzen.

2: Kawasaki Ninja H2R

Met een prijskaartje van 55.400 euro is de Kawasaki Ninja H2R absoluut geen koopje. Wel is het de meest krachtige machine van dit moment. De vloeistofgekoelde, 4-cilinder 4-takt lijnmotor met supercharger schopt het tot een stevige 310 pk en 165 Nm aan trekkracht. Rijklaar weegt ie slechts 216 kilogram. Dat is omgerekend 1.435 pk per 1.000 kilogram.

1: Honda Gold Wing Touring Deluxe DCT

Ook wel bekend als het ‘rijdende bankstel’: de Honda Gold Wing. Uniek aan deze Honda is dat hij de Porsche 911 de hand kan schudden wat betreft techniek. Deze Honda heeft namelijk een 1.833 cc grote zescilinder boxermotor (!) met 126 pk en 170 Nm. Dat is genoeg power om deze 367 kilogram zware machine op tempo te krijgen. Rijden kan vanaf 32.949 euro op een Gold Wing Bagger DCT. De Honda Gold Wing Touring Deluxe met DCT kost je 43.549 euro. Met wat opties loopt die prijs op tot een stevige 64.500 euro! Wie had dat gedacht, dat een Gold Wing deze lijst zou aanvoeren?