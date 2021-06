Cabrio met V8 die geen SL is: Autoblog Advies! - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar een Cabrio met V8, maar het mag géén SL zijn. Waar kom je dan op uit?

Soms zit het mee en soms zit het tegen. De ultieme droom van Jaap (nee, niet onze @jaapiyo) was altijd een Porsche 911. Hij heeft jarenlang hard gewerkt en kocht uiteindelijk een Porsche 912 Targa uit 1968. Dat was inmiddels 35 jaar geleden. Destijds waren dat geen bijzondere Porsches. Sterker nog, zelfs de 924/944 werd hoger aangeslagen dan de antieke Porsche met kevermotor. Maar de tijden zijn behoorlijk veranderd.

Destijds wilde Jaap heel graag een Coupé, maar hij liep tegen een Targa aan. Uiteindelijk heeft hij daar heel veel plezier aan gehad. Juist alle normale ritjes werden op deze manier veel leuker. Alsof je op vakantie bent. Jaap woont in de achterhoek, dus hij heeft niet veel last van de files. Nu Jaap iets rustiger aan kan doen en niet meer zo veel (en hard) hoeft te werken, kan die eindelijk meer genieten van de auto. Echter, hij heeft de 912 verkocht. Een Duitser bood Jaap een veelvoud van wat hij ervoor betaald had.

Maar ja, nu heeft Jaap wat anders nodig. Helaas kan hij niet het gehele budget stukslaan op een nieuwe auto, daar de helft gestoken wordt in een verbouwing van de keuken en badkamer. Jaap is nu op zoek naar een leuke cabriolet (Targa mag ook). Hij heeft één wens en dat is een V8. Gewoon nu het nog kan. Ook is dat zo’n motortype dat altijd gaaf is om te rijden, niet alleen als je volgas gaat. Kortom, of wij Jaap kunnen helpen aan een bruikbare cabriolet met V8, eventueel met Collectable-status in de toekomst. Maar natuurlijk!

De wensen en eisen van Jaap voor een cabrio met V8 kun je hieronder zien:

Huidige/vorige auto’s Porsche 912 (verkocht), Volvo XC90 3.2 (vrouw) Jaguar XF V6 (ikzelf) Lease / koop: Koop Budget: Zo’n 20 tot 25 mille Jaarkilometrage: Met de vervanger van de 912 hooguit 8.000 km per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine. Reden aanschaf andere auto: 912 goed verkocht, tijd voor iets comfortabelers voor langere tripjes. Grotere motor. Gezinssamenstelling Kinderen zijn het huis al uit Voorkeursmodellen Een vierzits cabrio met V8 No-go: Geen SL of SLK. Japanse auto’s vind ik (vaak) niet mooi.

Mercedes-Benz CLK55 AMG (A209)

€ 21.950 (particulier)

2006

150.000 km

Tsja, als het niet een SLK of SL mag zijn, heeft Mercedes gelukkig meer cabrio’s met V8. In het budget kun je kiezen uit een late CLK500 of vroegere CLK55 AMG. Gek genoeg is de CLK 500 (388 pk) sterker dan de AMG (367 pk). De AMG is ook ietsje fouter dan de gewone CLK. En toch raden we je aan om te kijken naar de AMG. Dat is namelijk een geweldige allrounder, terwijl de CLK500 een CLK is met raket-aandrijving.

Bij de AMG zijn de remmen, het onderstel, de stoelen en dergelijke allemaal aangepast. AMG was destijds nog redelijk subtiel zowel qua beleving als design en rijeigenschappen. Het zijn geweldige auto’s om relaxt op hoge snelheid kilometers mee te maken.

Ford Mustang GT Convertible (S-197)

€ 17.945

2006

75.000 km

Ja, kijk: meestal zeggen we dat deze legendarische Ford ‘verfijning’ ontbeert. Dat lijkt (en is) heel subjectief. Maar in vergelijking met een 912 uit de jaren ’60, valt het heel erg mee. Zonder gekheid, het niveau van verfijning is gelijk aan een jaren ’80 auto. Alles zit goedkoop in elkaar, overal is op bezuinigd. Logisch, want de Mustang is ook een bijzonder goedkope auto. Maar! Als het niet je eerste auto is, dan is het zeker de moeite waard om ernaar te kijken. Het is misschien wel de ‘standaard Cabrio met V8’.

Ten eerste de styling: van een Mustang wordt iedereen blij. De auto is retro, zonder kitsch te zijn. De motor is die geweldige Modular V8 die geweldig klinkt en al heel vroeg heel veel koppel levert, maar bovenin óók een punch levert. Met de Ford performance uitlaat zijn er weinig auto’s die beter klinken en met een open dak kun je er beter van genieten. Daarom is de Mustang als cabrio misschien wel beter. Het is geen sportieve bochtenridder, maar een soort speedboat met vier wielen.

BMW 650iA Cabrio (E64)

€ 22.000

2008

85.000 km

Is de 6 Serie E64 nu een gave of foute auto? Hij is het allebei. Vergeet niet dat de E24 6 Serie in de jaren ’90 een moeilijk foute auto was, enkel geschikt voor handelaren in nachtelijk poeder. Het is een beetje een lastige auto, want een klassieker zal het waarschijnlijk nooit worden. BMW is gewoon niet goed in dit marktsegment en weet zich lastig te onderscheiden en met deze 650i is dat niet anders.

Je hebt alle hardware in deze BMW: een dikke V8, enigszins acceptabele infotainment, alle mogelijke uitrusting en een fraai dakmechanisme. Het is echter een auto waar je enkel respect voor hebt, maar niet verliefd op wordt en dat is bij dit type auto vereist. Tip, ga voor een goedkopere, eenvoudigere 630i en zie het als een 5 Serie, wat het ook eigenlijk is. Om hier meer dan 20 mille op stuk te slaan, is zonde. Maar mocht je het wat vinden, de 650i valt in het eisenpakket. Het is immers een cabrio met V8.

Jaguar XK8 4.2 Convertible (X100)

€ 22.950

2005

120.000 km

Net zoals een advies van een tijdje geleden komt de XK weer voorbij zetten. Wederom heb je de keuze uit een late X100 of een vroege X150. Tip: ga voor de gaafste X100. Ja, de X150is op alle vlakken beter, maar de Jaguar is gaver en ademt stijl, grandeur en betalingsachterstanden uit. Het is de auto waarmee het brandstofverbruik niet uitmaakt, want je vergeet toch te betalen. Maar dat is niet erg, want je rijdt een jaaag. Zonder gekheid, het niveau van Jaguar is precies wat je wil: zacht leer, hoogpolig tapijt, fraai hout en een zeer gemanierde V8.

Zoals met alle Jaguars werd ook deze generatie beter met de jaren. Vlak voordat ‘ie uit productie ging, was het een perfecte auto, mits je niet te groot bent. Voordeel: het is altijd een cabrio met V8, want een zescilinder was niet eens mogelijk. Je hebt keuze uit een XK8 4.2 met 300 pk of een XKR Supercharged met 420 pk. In principe is de XK8 meer dan voldoende, maar de XKR met mechanische compressor huil is duidelijke sneller en leuker.

Audi S4 Cabriolet 4.2 quattro (B7)

€ 21.000 (particulier)

2007

100.000 km

We gaan ook eventjes heel erg verstandig doen. De Audi S4 Cabriolet is namelijk de auto waarbij ‘fun’ het minst hoog in het vaandel staat. Dit is een Duitse heer op leeftijd die tijdens een concert van Scooter een beetje meebeweegt op de beat. De S4 heeft als enige geen achterwielaandrijving, maar vierwielaandrijving. Ook is het karakter van de auto minder temperamentvol. Het interieur is overigens nog steeds schitterend. De facelift-versie valt in het budget, alhoewel de pre-facelift stiekem fraaier was.

Met deze cabrio kun je ook daadwerkelijk op wintersport. Het verschil met de Mustang had niet groter gekund. Standaard klinkt de V8 ietsje te discreet, maar daar zijn oplossingen voor. De kans dat dit een klassieker wordt is klein. Die eer is weggelegd voor de RS4 die nu al aanzienlijk duurder is. Maar als je een bruikbare cabrio met V8 voor relatief weinig geld wilt die alles kan, is de S4 Cabriolet zeker de moeite waard.

Yolo: Chevrolet Corvette Convertible C5

€ 21.750

2001

125.000 km

Ja, is het wel Yolo? De Chevrolet Corvette van de C5-generatie is een ondergeschoven kindje. Zowel in Europa als in de VS zijn de prijzen erg laag. Het is natuurlijk een beetje een foute. Maar het is wél een echte sportauto met een geweldige gewichtsverdeling en laag gewicht. De motor is bijzonder compact en je hebt een transaxle. Het verbruik is gek genoeg vrij gunstig als je relaxed rijdt. Handige bijkomstigheid: de aandrijflijn is bijkans onverwoestbaar.

Er zijn in Nederland voldoende specialisten voor Amerikaanse auto’s en onderdelen zijn goed te vinden voor deze gave cabrio met V8 (LS!). Ten opzcihte van een Renault Clio zijn het dure onderdelen, maar in vergelijking met de auto’s in dit lijstje valt het mee. Nadeel is toch wel het interieur. Dat is aan de goedkope en plastiekerige kant. Het is even afhankelijk van je eigen afwegingen of je het laat meespelen.

Super Yolo: Maserati Spyder CambioCorsa

€ 23.500

2002

95.000 km

Tsja, als je dan toch wil genieten, doe het dan goed! Dat bewijst deze Italiaanse cabrio met V8. De Maserati Spyder heeft een compleet andere V8 dan de andere auto’s in dit rijtje. Het geluid ervan is magistraal. Alleen het starten is kippenvel. De prestaties blijven overigens niet echt, dit zijn relatief lichte auto’s met meer dan 400 pk. Het is verder exact het tegenovergestelde van een Corvette. De Maserati Spyder onderstreept je goede smaak, maar is extreem duur in onderhoud en erg gevoelig.

Het loont echt om eerst een kennismakingsgesprek aan te gaan met een specialist en die te vragen naar een aankoopkeuring. Mocht zo’n consult 2.500 euro kosten (wat niet zo is), dan nog haal je het geld eruit. Ook hier is er maar plaats voor twee personen. Het mooie is dat deze auto iets geslaagder is dan de Coupé. Die auto hinkt teveel op twee gedachten. Zeker met het sportonderstel is het een vermakelijke auto, zonder dat het echt oncomfortabel wordt.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!