Autoverkopen juli 2023: Tesla verkopen hollen achteruit

De Tesla verkopen in ons land hollen achteruit. Wat is er aan de hand? we kijken even naar de autoverkopen van juli 2023.

Een nieuwe maand is aangebroken, dus we kijken ook eventjes terug naar de afgelopen maand. Want wat gebeurde er in juli 2023 qua autoverkopen? Vroeger was het altijd vrij eenvoudig: de Opel Kadett, Ford Escort en Volkswagen Golf streden om de toppositie, aangevuld met wat B- en D-segment auto’ van die merken. Tegenwoordig is het bijna elke maand anders.

Autoverkopen juli 2023

Dat is nu ook het geval, want dames en heren: Tesla staat niet meer in de top 5! De Model Y had het geschopt tot de top 5 en Tesla stond in de merken top 5. En nu? Nergens te bekennen. Voordat we even kijken wat er aan de hand is, hebben we de top 5-jes voor je:

Populairste merken in Nederland:

En waar staat Tesla dan? Nou, op 757 auto’s in juli 2023. Wellicht wachten ze op een boot met verse modellen die nog moet arriveren. Het zou niet de eerste keer zijn dat de verkoopcijfers een klein dipje te vertonen om vervolgens weer te stijgen.

Populairste modellen in Nederland:

De Tesla Model Y valt met 521 exemplaren uit de top 5, dus zó slecht gaat het niet. Wat ons opvalt is dat men nog altijd interesse heeft in een deugdelijke A-segment-auto. De Kia Picanto is namelijk wederom de best verkochte auto van Nederland. Het is tevens eens van de minst dure auto’s in ons koude kikkerlandje.

Wat valt er verder op aan de autoverkopen juli 2023?

Vaste prik is om te kijken hoeveel Alfa Romeo Giulia’s er zijn verkocht, dat waren er deze maand precies 12. Van de Alpine A110 verkochten de Fransen 4 exemplaren deze maand. Gisteren hadden we het over Volvo stationwagons en sedans, en die doen het (op de V60 na) ook in Nederland niet al te best: S60 (13), V60 (124), S90 (8) en V90 (29). Van de XC40 alleen al werden er 286 stuks verkocht afgelopen maand.

Verdere dingen die opvallen? De Taycan is de best verkochte Porsche afgelopen maand met 52 exemplaren, tegen 9 exemplaren van de identieke Audi e-tron GT. De Volkswagen ID3 (339) verkoopt beter dan de Golf (289). Nu we toch in de VAG-hoek zitten, je zou denken dat Cupra nu véél populairder is dan Seat, maar niets is minder waar! Seat doet het met 404 exemplaren dik 4 maal beter dan Cupra (97 stuks). Met name de Ibiza (175) en Leon (120) doen het best aardig. Ook opvallend, de grote Tarraco is de populairste crossover van het merk.

De complete lijst van de autoverkopen juli 2023 kun je hier bekijken.