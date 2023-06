Man werkt aan zeswielige BMW 7-Serie met V12 én Tesla motor

Een BMW 7-Serie is veel dingen, maar niet de meest geijkte offroader. Toch maakt een man een zeswielige, zeswielaangedreven Siebener.

De BMW E38 7-Serie is een auto die een warme plek heeft in ons hart. Sowieso was BMW in de periode dat deze Siebener gebouwd werd koning premium. Ten opzichte van de concurrentie was de volledige range sterker dan ooit daarvoor en misschien wel ooit daarna. De E46 en E39 waren natuurlijk de speerpunten. Maar de E38 zweefde daar nog boven in zijn rol als über-Bimmer.

De E38 is dermate strak en stijlvol vormgegeven dat menig BMW dealer er snel nog een paar inkocht voordat de -oh gruwel- E65 alles kwam verpesten. Tegenwoordig zijn het goedkope auto’s in aanschaf. Waar de E32 in nette staat al even in de lift zit, geldt dat voor de E38 nog niet/minder. Ongetwijfeld zit dat moment eraan te komen. Maar voor nu zijn er nog teveel gare garnalen die de prijzen drukken.

Wat je natuurlijk wel kan doen, is zo’n garnaal kopen en er een projectje van maken. Een BMW E38 terugbrengen tot fabrieksnieuw is werk voo helden. Maar op Youtube is een man bezig met een ander project. Hij wil namelijk een zeswielige, zeswielaangedreven contraptie maken van twee E38 Siebeners. Met een dikke V12 in de neus uiteraard. Met twee turbo’s erop. Én een elektrische motor uit een Tesla op de tweede achteras. Want waarom niet…

Nou moeten we zeggen dat het werk nog in de kinderschoenen staat. Er zijn zes wielen. En verschillende plaatwerkdelen zijn ongeveer geplaatst zoals het eindresultaat een beetje moet zijn. Maar hier en daar lijkt een houtje-touwtje aanpak gekozen te zijn voor het project. Zo sluit de achterkant niet helemaal goed aan. Dit omdat het stuk waar deze is afgesneden van de donor unit, op dat punt breder is dan waar het stuk weer ingelast moet worden. Goh. Echte kenners hadden je wel kunnen vertellen dat een E38 een beetje taps toeloopt. Inmiddels is dit al enigszins verbeterd.

Maar goed, de plannen lijken er te zijn. Chassisverstevigingen zijn in de maak en er moet natuurlijk nog een aandrijfas naar voren. Deze Siebener was er namelijk alleen nog met premium achterwielaandrijving. Pas in 2009 kwam er AWD voor de topsedan beschikbaar, met de 750i xDrive. Tegenwoordig zijn ze bijna allemaal AWD (helaas). Geinig hoe ‘snel’ dat kan gaan.

Het project heeft nu nog wat weinig views, wellicht door het vroege stadium waarin het verkeert. Updates zijn wat onregelmatig. De laatste is van vijf dagen geleden, maar die daarvoor van vijf maanden geleden. Enfin, we houden in de gaten of er iets en zo ja wat er gaat worden van het slagschip.