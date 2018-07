Uitslag Formule 1: Grand Prix van Engeland 2018

Levert de heetste Britse zomer sinds 1967 ook een hete race op?

We zijn terug op het circuit waar ooit de eerste F1 race ooit gehouden werd. Giuseppe Farina ging er destijds met de winst vandoor in zijn Alfa Romeo. Sinds dit jaar is Alfa Romeo, in ieder geval in naam, ook weer vertegenwoordigd op de grid. Doch in de krachtsverhoudingen is er wel het een en ander veranderd in de tussenliggende decennia. Mercedes geeft de afgelopen jaren de toon aan, al is de dominantie inmiddels ietwat tanende.

Desalniettemin was het gisteren wederom ‘gewoon’ Lewis Hamilton die zijn Silberpfeil op pole position parkeerde. Het verschil met Vettel was minimaal, doch voor eigen publiek pakte HAM alweer zijn zesde pole op Silverstone. Vandaag gaat hij op voor evenzoveel overwinningen op het traditiecircuit. Kan iemand zijn feestje bederven?

Start

Met twee Ferrari’s in zijn nek zal Hamilton wel wat nerveus zijn. De Ferrari’s komen doorgaans zeer goed van hun plek. Ook vandaag is dat het geval. Of misschien moeten we zeggen dat Hamilton gewoon slecht uit de startblokken komt. Vettel schiet namelijk direct voorbij aan de regerend kampioen, die ook direct belaagd wordt door Raikkonen en Bottas. Kimi lijkt de beste kaarten te hebben, maar komt dan klem te zitten in de Mercedes-tang. Bottas schuift daardoor naar de tweede plaats. Uiteindelijk rookt Hamilton echter de zwaarste pijp van de favorieten: Raikkonen vergaloppeert zich bij Village en tikt Hamilton op het achterwiel. De Brit gaat in de rondte en sluit achter het hele veld weer aan.

Ook achter de toppers gaat het helemaal mis. De twee auto’s van Haas F1 raken elkaar en Perez spint in slowmotion in de richting van de uitgang van de pitstraat. Toevallig komen daar net de twee Williams aanrijden. Sergio kan Sergey en Lance diep in de ogen kijken. Koekoek! Pechvogel Hartley is na een paar ronden klaar met een technisch probleem. Het is kortom weer een lekkere chaos. In de melee is Verstappen stiekem opgeklommen naar een virtuele podiumstek, hij ligt nu derde achter Vettel en Bottas. Het slechte nieuws voor de spanning in de race is alleen wel dat Vettel vooraan het veld vrij makkelijk weg lijkt te rijden…

Mid Race

Kimi Raikkonen krijgt van de wedstrijdleiding een straf van tien seconden. Wederom een goed consistentie van de stewards dus, die Vettel in Frankrijk voor hetzelfde vergrijp bestraften met vijf strafsecondes. Puik wark. In ronde 18 respectievelijk 19 komen ook Verstappen en Ricciardo binnen en dat betekent dat Hamilton alweer op de derde positie rijdt. Het tekent nog maar eens hoeveel sneller de auto’s van de toppers zijn dan die van de middenvelders en de achterhoede.

Vettel leek ondertussen uit te checken aan de kop van het veld, maar opeens begint Bottas tijd op hem te winnen. Het wordt duidelijk tijd voor een pitstop. De Duitser komt vlak voor de neus van Hamilton weer de baan op. Maar ja, hij heeft natuurlijk een hele pitstop voorsprong…

Hamilton probeert zijn bandjes nog even heel te houden om misschien later in de race nog wat te kunnen met de strategie. Pas in de 26ste ronde komt hij binnen. Helaas stopt hij niet helemaal op de juiste plek, waardoor de stop een seconde langer duurt dan gewenst. Een dikke tien seconden achter zijn nieuwe vijand Kimi komt hij weer de baan op. Ondertussen hebben we zowaar een primeurtje te pakken! Carlos Sainz opteert bij zijn pitstop namelijk voor de knoeperharde ‘ijsblauwe’ band. Deze is uitermate geschikt voor de bandenvretende Renault. Om nom nom.

Terwijl er net een leuk gevechtje aan het broeien was tussen Max en Daniel haalt Red Bull de honingdas naar binnen voor een tweede stop. Hamilton is ondertussen flink bezig Raikkonen binnen te angelen. Maar dan staat de race opeens weer op zijn kop! Marcus Ericsson knalt loeihard de baan af en de bandenstapels in. Een herhaling laat zien dat het DRS-systeem niet op tijd dichtklapte. Nu is de vraag wat de wedstrijdleiding doet. Tot op heden dit jaar gebruikt men bijna altijd de saaie Virtual Safetycar, maar in dit geval rijden we in Engeland en heeft Hamilton dik twintig seconden achterstand op Vettel…

Je begrijpt, Bernd Mayländer mag aan de bak. Ferrari haalt Vettel naar binnen, maar Mercedes laat Bottas doorrijden. Sebbie komt hierdoor in een zilveren sandwich te zitten. Wie had dat gedacht aan het begin van de race. Als Bernd naar binnen komt zien we een mooi gevecht tussen Verstappen en Raikkonen. Raikkonen gaat Verstappen voorbij, maar Verstappen countert buitenom. Raikkonen probeert weer terug te snijden, maar kiest eieren voor zijn geld bij Copse. Even later zien we wat er kan gebeuren als men wel tweedik door deze snelle rechter probeert te blazen. Grosjean en Sainz gaan er met zijn tweeën af en Bernd mag nog een keer het circuit opzoeken.

Finish

Het wordt een sprintrace tot het eind van de race. Vettel is op zijn nieuwe banden sneller dan Bottas, maar de Fin weert zich kranig, op en deels ook naast de baan. Maar dan gaat Vettel er uiteindelijk toch voorbij met nog enkele ronden te gaan. Er gebeurt vanalles vooraan het veld en daarom is het bijna bijzaak dat er weer reden is om ‘NEEEEEE!’ te roepen. Verstappen spint namelijk de baan af. Hij komt nog weg uit het grind, maar zijn race is over. Er was al wat rook te zien bij de Red Bull, dus wellicht is er sprake van een technisch probleem.

Nadat Vettel Bottas te grazen heeft genomen gaat Hamilton ook snel voorbij zijn teamgenoot. Daarna houdt VB77 Raikkonen net lang genoeg op om HAM te laten onstnappen, maar zelf voor RAI eindigen zit er niet in voor de (andere) Fin. Vettel wint voor Hamilton en Raikkonen. Bottas’ banden zijn eraan, maar hij weet nog net voor Ricciardo over de meet te komen. De laatste plaatsen in de top-10 worden ingenomen door Hulkenberg, Ocon, Alonso, Magnussen en Gasly. Voor die tiende plek moest Gasly overigens nog even keihard knokken met Perez. Man man man…wat een race, wat een race.

UPDATE 1: Max is niet te spreken over de prestaties van zijn team dit weekend. De uitvalbeurt kwam vermoedelijk door een brake by wire probleem.



UPDATE 2: Hamilton en Toto hebben een en ander te zeggen over ‘de touché’.

De volledige uitslag

1. Vettel

2. Hamilton

3. Raikkonen

4. Bottas

5. Ricciardo

6. Hulkenberg

7. Ocon

8. Alonso

9. Magnussen

10. Gasly

11. Perez

12. Vandoorne

13. Stroll

14. Sirotkin

DNF

VERSTAPPEN

Grosjean

Sainz

Ericsson

Leclerc

Hartley