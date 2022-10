Bestuurder met lachgas ballon in mond aangehouden na dollemansrit

Een bestuurder in Delft is na een gevaarlijke dollemansrit aangehouden met een ballon vol met lachgas in zijn auto.

Niet om te lachen dit. In Delft kreeg de politie gisteren rond 15.30 uur een melding dat iemand in een witte kleine auto ‘verdacht gedrag’ vertoonde. De bestuurder zat namelijk lachgas te gebruiken. En niet NOS pompende in de motor in een poging om te winnen van Johnny Tran, maar zo’n kansloos ballonetje. Je weet zelf.

Lachgas maakt je de koning van straatracen. Maar je kunt het ook anders gebruiken. Door middel van een ballonetje verdringt het zuurstof uit je longen, waardoor onder andere je reactietijd afneemt. Gewoon gevaarlijk dus om dit voor of tijdens een autorit te gebruiken. Ook kan het een euforisch gevoel geven. Nou, dat blijkt wel uit deze situatie.

Dollemansrit na lachgas gebruik

Politieagenten die op de melding afkwamen zagen de auto rijden en gaven direct een stopteken. De bestuurder negeerde deze echter en weigerde te stoppen. Hij had vermoedelijk toen een lachgas ballon aan zijn mond (!). De witte auto scheurde er vandoor, waarna de politie de achtervolging heeft ingezet.

De bestuurder vertoonde gevaarlijk rijgedrag, hierdoor heeft de politie meerdere auto’s ingezet om de witte auto te stoppen. En als we het over gevaarlijk rijgedrag hebben dan is het in dit geval echt zo: rijden over fietspaden, voetpaden en tegen het verkeer in. Dit gebeurde ook nog eens overdag, op dit tijdstip zijn veel gezinnen op de fiets op pad. Op de Rotterdamseweg maakte de bestuurder een onverwachte manoeuvre op een fietspad, waardoor fietsers met gevaar voor eigen leven opzij moesten spingen. Levensgevaarlijk en het is een wonder dat er geen slachtoffers met ernstig letsel zijn gevallen

Achtervolging

De achtervolging vond plaats in Delft rond de Schoemakerstraat en de Kruishuisweg en eindigde op de Rotterdamseweg. Het duurde in totaal ongeveer 15 minuten. De 26-jarige man werd toen aangehouden, maar niet voordat hij zich hevig heeft verzet. Hij was niet van plan om zich te laten oppakken. De politie heeft de verdachte met een stroomstootwapen onder controle gekregen en ingerekend.

De politie zoekt nog getuigen en slachtoffers. De bestuurder zit op dit moment (gelukkig) nog vast. Zijn rijbewijs is sowieso afgepakt. Bij de verdachte is een bloedproef afgenomen om aan te kunnen tonen of hij gebruikt heeft. Na dit soort gedrag kan je daar eigenlijk wel vanuit gaan…