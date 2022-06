Bestuurder onwel, auto dendert ongecontroleerd voort

Da’s toch wel het scenario voor een nachtmerrie. Een bestuurder wordt onwel en zijn auto dendert ongecontroleerd voort.

Het leek een gewone avond te worden voor de dienders van het basisteam Almere Stad-Haven. En niets wees er ook op dat het eventueel uit de hand kon lopen. Tuurlijk, het was warm en de terrassen zaten overvol, maar dat is op zich niets bijzonders voor de Nederlandse politie. Dat maken ze wel vaker mee, zeg maar.

Tot er ineens middenin de nacht een Hyundai IONIQ 5 met hoge snelheid over de A1 denderde. Helaas voor de bestuurder was daar ook een motorrijder van de politie, die vanzelfsprekend direct de achtervolging inzette.

Meestal stopt de bestuurder dan wel, maar deze niet. Hij bleef volgas (of volstroom, wat jij wil) doorkarren op de snelweg. Ondanks de stoptekens werd er geen enkele snelheid geminderd, de politie moest snelheden tot 200 kilometer per uur halen om er voorbij te komen.

Auto dendert ongecontroleerd voort

Op de oproepen van de motorrijder kwamen direct meerdere eenheden af en na een een tijdje in een lange, lawaaiige en kleurrijke optocht over de -inmiddels- A6 naar Almere te hebben gescheurd, minderde de IONIQ 5 wat vaart. Daarop kon de auto worden ingesloten.

Maar in plaats van een vermanend gesprek met de bestuurder, kon de ambulance meteen komen. Want wat bleek? De bestuurder was er helemaal niet vrijwillig op volle snelheid vandoor gegaan, maar hij (m/v/x) was onwel geworden en hield met de voet het gaspedaal ingedrukt.

Gelukkig zat de bestuurder niet alleen in de auto, maar was er ook een passagier aanwezig. Die had al snel in de gaten dat de bestuurder onwel was en kon het stuur vanaf de passagiersstoel vastgrijpen en zo de auto op de weg houden. Uiteindelijk lukte het de passagier om de voet van de bestuurder te verplaatsen en zo de auto te laten stoppen.

Er raakte volgens de politie niemand gewond bij deze onvrijwillige dollemansrit, maar het had natuurlijk wel vreselijk mis kunnen gaan. En als laatste, als jij nu denkt “Huh, de politie moest meer dan 200 rijden in een achtervolging met een auto die op 185 is begrensd, dat ken toch hillemoal nie?”

Scherp opgemerkt. Maar als je een auto wil inhalen die 185 rijdt, moet je zelf harder rijden dan dat en dan kom je al snel op de 200+ uit.

Is dat ook weer opgehelderd!

Via de Facebookpagina van Politie Basisteam Almere Stad-Haven