Oei, logistieke problemen bij Tesla zitten leveringen in de weg

Tesla kan niet doorknallen, omdat er logistieke problemen zijn.

Heb jij een gloednieuwe Tesla besteld en zit je te wachten op de levering? Dan kan dit nog wel even duren. Tesla heeft namelijk afgelopen kwartaal minder auto’s geleverd dan de bedoeling was. De maker van elektrische auto’s heeft problemen om de auto’s bij de klanten te krijgen.

Logistieke problemen Tesla

De Amerikaanse autobouwer leverde in kwartaal drie van dit jaar 343.830 auto’s af. Dat is veel (zelfs een nieuw record), maar minder dan de bedoeling was. Er werd gerekend op zeker 358.000 auto’s. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in het tweede kwartaal. Toen werden er 254.695 auto’s afgeleverd. Destijds had het bedrijf last van coronamaatregelen in China, waarbij de fabriek in Shanhai tijdelijk dicht moest.

Tesla meldt in een verklaring dat door de sterke groei in de productie het steeds meer een uitdaging is om over voldoende transportcapaciteit te beschikken en dit tegen redelijke kosten in te kunnen kopen. Hiernaast zegt het bedrijf dat er zogenaamde logistieke piekweken zijn. Elon Musk heeft een bericht op Twitter geplaatst dat hij streeft naar ‘stabielere leveringen’. Maar Musk spreekt ook over een Tesla Cybertruck die door water kan rijden..

De autoleveringen in een kwartaal zijn heel belangrijk. Ook voor Tesla. De leveringen geven weer hoe de autobouwer presteert. Tevens is dit financieel zeer belangrijk, zeker omdat de concurrentie moordend is. We zien dat bestaande oudere automakers steeds meer voet aan de grond krijgen op het gebied van EV’s. Waar Tesla eerst de alleenheerser was, is dat nu wel anders. Het bedrijf moet dus blijven innoveren om de concurrentie, veelal uit Europa, voor te blijven. Of te kunnen bijbenen.

Cijfers

Het uiteindelijke cijfer van de leveringen kan overigens nog wel wat hoger uitvallen. Tesla produceerde 365.923 voertuigen in het kwartaal. Er staan dus nog wat auto’s te wachten om vervoerd te worden. Tesla moet gas geven om de productie op te voeren en hun ambitieuze doelen te kunnen halen. Deze maand rekent de markt op een recordwinst (verwachting: 3,34 miljard dollar). Als dat niet gehaald wordt, zal dit zeer teleurstellend zijn en gevolgen hebben voor de beurskoers.