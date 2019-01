Bestuurder rijdt G-Klasse *letterlijk* uit parkeergarage

Van onderen!

Een Amerikaanse bestuurder heeft laatst half Hollywood opgeschrikt, toen deze besloot met een Mercedes G-Klasse door de glazen wand van een parkeergarage te rijden. Een probleem: deze wand bevond zich niet op de begane grond, maar op de derde verdieping van het gebouw. Toen de auto volledig buiten de garage was gereden, traden de wetten van Newton in werking en donderde de automobilist met zijn hele hebben en houwen naar beneden.

Wonder boven wonder wist de bestuurder het incident ademend en wel te verlaten, maar de valpartij had de persoon in kwestie wel degelijk flink toegetakeld. Uiteraard werd de automobilist zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar na een enkelee nacht werd al duidelijk dat de persoon niet in levensgevaar was. Dat gezegd hebbende bevond de automobilist zich wel in kritieke toestand.

Het zeer opmerkelijke incident was het resultaat van een vrij knullige actie. Toen de bestuurder probeerde de parkeergarage te verlaten, trapte deze in plaats van op het rempedaal op het gaspedaal. Hierop accelereerde de auto te vlug voor de automobilist om nog op tijd te kunnen reageren.

De bestuurder van de G-Klasse wordt overigens niet vervolgd voor roekeloos rijgedrag of rijden onder invloed. Volgens de Los Angeles Police Department (LAPD) heeft de bestuurder zich verder aan niets schuldig gemaakt. (Bron: ABC7)