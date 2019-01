Koop de koets van deze E30 M3 en maak een gloednieuwe

Een kans als deze zullen we niet snel weer tegenkomen.

Tegenwoordig zien we héél af en toe wel eens een gloednieuw, ongebruikt exemplaar van een geliefde youngtimer of klassieker voorbijkomen. Het is een flinke opgave om zulke auto’s op te duiken, maar wanneer zoiets gebeurt is de vreugde veelal enorm. Om diezelfde reden zullen liefhebbers ontzettend blij zijn om te horen dat er ergens op aarde nog een onaangetaste koets van een BMW E30 M3 staat.

Althans, als zij een beetje poen op zak hebben. De ‘body shell‘ van deze E30 is recentelijk namelijk op Facebook te koop aangeboden voor een bedrag van 30.000 dollar. In zekere zin kunnen we dit een koopje noemen, want het is een van de weinige overgebleven exemplaren. Dankzij de huidige eigenaar verkeert de koets van de BMW nog altijd in goede staat. De beste man heeft het geraamte van de M3 Coupé liefst 15 jaar lang zorgvuldig bewaard.

Het is belangrijk om te vermelden dat we hier niet te maken hebben met een puik eigen project, maar dat het daadwerkelijk een origineel frame van de E30 betreft. Dit blijkt niet alleen uit het papierwerk, maar ook uit de verschillende stickers op de auto, die aantonen dat de M3 in kwestie destijds van de band in Dingolfging is komen rollen. Het frame lijkt echter nooit in gebruik te zijn genomen, want op het geraamte staat geen VIN-nummer. Overigens wijst niets aan de koets erop dat er ooit een motor in heeft gelegen.

Dit alles baant de weg vrij voor een handige hobbyist om de koets van de E30 M3 Coupé op de kop te tikken en een heuse speurtocht te starten naar alle andere benodigde onderdelen, zodat er een geheel nieuwe klassieker ter wereld kan komen. Er gaat immers niets boven een geslaagde restomod.