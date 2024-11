Winterbanden voor je EV: waar moet je op letten?

Moet je nog winterbanden regelen voor je EV? Dan hebben wij een aantal aandachtspunten voor je.

De banden van een elektrische auto krijgen het zwaar te verduren. EV’s zijn natuurlijk loodzwaar en trekken ook nog eens heel snel op (als het geen Dacia Spring is). En tegelijkertijd moet de rolweerstand van de banden ook niet te hoog zijn, want dat kost weer range. Het is dus belangrijk dat je de juiste banden hebt voor een EV, maar hoe zit dat met winterbanden?

Aangezien deze week de eerste winterse neerslag al gevallen is in Nederland is het de hoogste tijd voor winterbanden, als je die nog niet hebt. We hebben onze vrienden van Premio Peter de Groot in Oud-Beijerland gevraagd waar je precies om moet letten bij het aanschaffen van winterbanden voor je EV.

Tips voor winterbanden op je EV

We hebben de volgende tips c.q. aandachtspunten voor je:

Omdat banden van EV’s sneller slijten is het extra belangrijk om het profiel in de gaten te houden. Winterbanden halen vaak niet het einde van de leaseperiode. Voor winterbanden is een minimale profieldiepte van 4 mm aan te bevelen, ook al is de wettelijke eis 1,6 mm.

in de gaten te houden. Winterbanden halen vaak niet het einde van de leaseperiode. Voor winterbanden is een minimale profieldiepte van 4 mm aan te bevelen, ook al is de wettelijke eis 1,6 mm. Let op het draagvermogen . Als het draagvermogen van de banden maar nét voldoende is slijten je banden snel, dus het is raadzaam om een ruime marge te nemen.

. Als het draagvermogen van de banden maar nét voldoende is slijten je banden snel, dus het is raadzaam om een ruime marge te nemen. Let op verschil in bandenmaat tussen voor en achter. Autoblog-lezers die sportieve auto’s rijden zijn dit wel gewend, maar dit wordt nog wel eens over het hoofd gezien door klanten. Ook een doodnormale auto als een ID.4 heeft bijvoorbeeld achter bredere banden dan voor (a.k.a. een breedset).

tussen voor en achter. Autoblog-lezers die sportieve auto’s rijden zijn dit wel gewend, maar dit wordt nog wel eens over het hoofd gezien door klanten. Ook een doodnormale auto als een ID.4 heeft bijvoorbeeld achter bredere banden dan voor (a.k.a. een breedset). Kies banden die niet te luidruchtig zijn, want in een stille EV is dit extra storend. Hou er ook rekening mee dat een band rumoeriger wordt naarmate deze slijt. Check dus bandenreviews om te kijken hoe goed een band scoort op het vlak van geluid.

zijn, want in een stille EV is dit extra storend. Hou er ook rekening mee dat een band rumoeriger wordt naarmate deze slijt. Check dus bandenreviews om te kijken hoe goed een band scoort op het vlak van geluid. Als je banden zelf vervangt moet je extra goed opletten dat je de auto bij de juiste steunpunten opkrikt . Het laatste wat je wil is de accu beschadigen door de krik verkeerd onder de auto te plaatsen.

. Het laatste wat je wil is de accu beschadigen door de krik verkeerd onder de auto te plaatsen. Voor de wintersport: hou er rekening mee dat niet alleen de banden duurder zijn bij een EV, maar ook de sneeuwkettingen. Vaak heb je een loopvlakketting nodig, die doorgaans een stuk duurder zijn dan een standaard sneeuwketting.

De opkomst van de EV heeft ook impact op de bandenboeren, zo vernemen we van Premio De Groot. Waar ze bijvoorbeeld vroeger nog 70% van de klanten konden bedienen met de top 10 meest voorkomende banden, is dat nu nog maar 10%. Ook zijn er bandenbranche maatregelen genomen omdat monteurs nu steeds grotere en zwaardere banden moeten tillen. Daar had je misschien nog niet bij stilgestaan, maar ook dat hoort bij de impact van EV’s.

Headerfoto: de Megane E-Tech van @adinsx in de sneeuw, via Autoblog Spots