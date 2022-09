Bestuurders Hertz huurauto zomaar gearresteerd

Dat is lekker, zit je lekker in je Hertz huurauto, krijg je te maken met pistoolminnende agenten!

We hebben lekker nieuws voor je uit het land van Sleepy Joe en zijn onzichtbare vice-president. Het gaat vandaag om huurauto’s van Hertz. Grote kans dat jullie in zo’n auto hebben gezeten hebben, mochten jullie op vakantie zijn geweest in de States. Uiteraard kan het ook van een andere maatschappij zijn, maar we hebben allemaal wel eens zo’n auto in ontvangst genomen (die je gek genoeg niet besteld had, maar je kreeg toch een upgrade),

Wat is er aan de hand bij de verhuurgigant? Bij Hertz zijn ze een beetje aan het aanklooien en daarvoor worden ze aangeklaagd. Het gaat namelijk om arrestaties van klanten, aldus Auto Rental News (ja, die publicatie bestaat écht!). Bij Hertz hadden ze diverse auto’s opgegeven als gestolen. Daaropvolgend kwam de politie deze auto’s later tegen (die gewoon verhuurd werden) waardoor nietsvermoedende toeristen en zakenlui aangehouden werden.

American Way

En gebeurde dat uiteraard op op de Amerikaanse manier, met een blaffer in je snufferd en een arrestatie inclusief ritje op de achterbank en het afgeven van vingerafdrukken inclusief mugshot. Gewoon het complete pakket. Hertz wordt nu aangeklaagd door 5 klanten die zijn gearresteerd omdat ze in een auto rondreden die Hertz had opgegeven als ‘vermist’.

Het blijkt echter een serieuzer issue te zijn. Sinds 2015 zijn er namelijk al 300 soortgelijke voorvallen geweest waarbij de nietsvermoedende huurder aangehouden en gearresteerd werd. Hertz heeft al 60 gevallen afgedaan met een betaalregeling met klanten die ‘een negatieve ervaring hadden met het bedrijf’. Dat verwoordt Hertz erg mooi!

Hertz huurauto’s ‘verdwenen’

Het komt nog allemaal voort uit de tijd dat het níet goed ging met Hertz. We hebben er destijds ook over geschreven. Gelukkig is de autoverhuurgigant nog steeds onder ons. Echter, in de tijden dat ze in zwaar weer waren, waren er wat ‘klanten’ die er vanuit gingen dat Hertz op de fles zou gaan en dat dientengevolge de auto niet ingeleverd hoefde te worden.

Of in elk geval niet op tijd. Dat is voor jou en mij een vreemde gedachtegang, maar vergeet niet dat dit het land is waar trouwen met je neef of nicht en de doodstraf normaal is en abortus verboden.

De fout zit ‘m in het lokaliseringsproces. Als het systeem van Hertz de auto niet kan lokaliseren, wordt deze als gestolen opgegeven, aldus dit onderzoek van MSN. Naar het schijnt is dit bij 8.000 auto’s het geval geweest de afgelopen jaren.

Meer lezen? Deze Hertz Mustang heeft maar liefst 900 pk!