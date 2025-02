Bestverkochte auto na 50 jaar van de troon gestoten

Een notoire topverkoper moest voor het eerst in 50 jaar zijn meerdere erkennen.

Het is een kunst, een auto bouwen die al jarenlang aan de top staat qua verkopen. Alle auto’s die dat wel lukte, zijn bekende namen. Volkswagen Kever of Golf, Toyota Corolla en natuurlijk de auto die maar op één continent goed scoort, maar wel in enorme aantallen wordt verkocht. De Ford F-150.

Ford F-150

Statistieken als ‘er wordt elke 26 seconden een Ford F-150 verkocht’ en dat al decennialang, dat spreekt boekdelen. Het succes van de F-150 zit hem natuurlijk in de brede selectie dingen die je ermee kan doen. Van schraapmodel tot luxepaard, van kleine efficiënte motor tot dikke V8 en tegenwoordig heb je zelfs heerlijke offroad-versies zoals de Raptor. Of je wil eentje zonder uitstoot, er is zelfs een elektrische F-150 tegenwoordig, de Lightning. Er is een F-150 voor iedereen, tenminste, elke Amerikaan. Het model wist zelfs wereldwijd namelijk voor enorme cijfers te zorgen, maar de truck scoort alleen flink in Noord-Amerika. Tenminste, scoorde. Zoals we al hebben verraden is de Ford F-150 van de troon gestoten.

Nieuwe topper

Oké, zo erg is het nou ook weer niet, maar in 2024 heeft de Ford F-150 officieel zijn meerdere moeten erkennen. Dat blijkt uit cijfers van JATO Dynamics. De F-150 eindigde qua absolute aantallen op plek twee. Overigens met een vrij merkbaar verschil ten opzichte van de nummer drie, dus dat laat wel zien hoe ver de F-150 van de concurrentie af stond.

Nummer 1

Dan is natuurlijk de vraag: welke auto heeft de Ford F-150 ingehaald als nieuwe bestverkochte auto? De Toyota Corol… nee, het is niet eens de in meer dan 50 miljoen exemplaren gebouwde Toyota Corolla. Maar het is wel het Japanse merk dat de Ford in de VS heeft ingehaald. Het is de RAV4.

Ja, echt waar. De middenklasse crossover van Toyota (wat in de VS een kleine crossover is) is al jaren niet aan te slepen. Helemaal nu je hem kan krijgen in hybride of plug-in hybride vorm (die heet RAV4 Prime in de VS), dat liep zo storm tijdens corona dat het aanbod niet groot genoeg was voor de vraag. Da’s nu wel anders, maar juist daarom willen veel Amerikanen een RAV4. Met 475.000 units stegen de verkopen van de RAV4 met negen procent, terwijl de F-150 met vijf procent daalde. Daar werden er 460.000 van verkocht.

De moeite waard om te vermelden overigens dat als je de F-150, F-250 en F-350 bij elkaar op telt, je wel op de bestverkochte auto van de VS terecht komt met ruim 750.000 units. Maar goed, Ford beschouwt de F-150 officieel als apart model, dus we moeten eerlijk blijven. Afgelopen jaar wist Ford de F-150 Lightning maar lastig te slijten, maar waarom de ‘echte’ F-150 zo tegenvalt is niet bekend. Of Toyota is gewoon erg lekker bezig met de RAV4, laten we wel wezen.