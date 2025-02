Mooiste Smart ooit wordt totaal niet Smart

Smart gaat iets bijzonders doen en de minst Smart-achtige auto ooit bouwen.

We snappen dat het lastig is om op één paard te wedden in de moordende moderne autowereld. Maar het verval van Smart is op zijn minst een beetje jammer. We snappen het, maar het is toch leuk als die piepkleine auto-formule doorgezet kan worden naar de moderne wereld. Dat zou moeten komen, maar daarvoor moet er eerst met nogal niet-Smarte auto’s geld verdiend worden. Nu bouwt het merk enkel drie crossovers en de ene is nog groter en lomper dan de andere. De Smart #5 is nog wel guitig, maar toch ontkomen we niet aan het gevoel dat dit elke generieke Chinese crossover had kunnen zijn.

Nieuwe Smart

Gezien de banden met Geely en de bekende platforms waarop de Smarts gebouwd worden, is dat natuurlijk ook gewoon wat de nieuwe Smart-modellen zijn. Omgekatte bestaande platforms om even snel geld te verdienen. Met als USP dat Mercedes nog betrokken is om de auto’s te ontwerpen. Er komt nu een auto van het merk aan die wellicht nog minder merkeigen is, maar misschien best een mooie auto wordt. Wellicht de mooiste Smart ooit gebouwd.

Dat kan eigenlijk niet, want zeer officieel en relevant onderzoek laat blijken dat de Smart Fortwo de mooiste auto ooit gebouwd is. Als je de wat meer klassieke uitingen van schoonheid erbij pakt, is al die crossover-nonsens natuurlijk sowieso een beetje lomp. Er komt een nieuw model, waarschijnlijk Smart #6 geheten, die met de Tesla Model 3 moet concurreren. En ja, dat wordt dus een compacte sedan.

Volgens Smart heeft de lagere sedan-basis als voordeel dat je de Cw-waarde lager kan houden en zo meent het merk dat je met dezelfde aandrijflijn en batterij als de #5 veel verder komt op één lading. In China zou 800 km volgens de CLTC-methode te doen zijn. De basis kan de Smart #6 lenen van een zuster, de Zeekr 007. En dus wordt het weer een omgebouwd Geely-platform. Daarmee wordt het ook een broer van de Polestar 4.

Brabus

De minst Smartige Smart zou aan het eind van 2025 al het levenslicht kunnen zien. Om nog een beetje identiteit toe te voegen aan de auto zou de topversie van de #6 een Brabus worden, net als bij de #1 en #3. Dat klinkt dan wel weer leuk. (via Autocar)