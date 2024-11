Ford legt productie van EV tijdelijk stil vanwege tegenvallende verkoop

De EV-verkopen gaan zo traag dat Ford de productie van een elektrische model tijdelijk stop zet.

In Europa worstelen de grote jongens in de autowereld met het verpatsen van EV’s, maar dat geldt ook voor de merken aan de andere kant van de plas. In Amerika gaan de elektrische auto´s ook nog niet als warme broodjes over de toonbank. In de Verenigde Staten zagen de autofabrikanten dit niet aankomen, waardoor er flink bijgeschakeld moet worden. Of misschien beter gezegd, afschakelen.

De verkoop van de elektrische pick-up, de F-150 Lightning, gaat een stuk stroever dan gehoopt. Dit zorgde er eerder al voor dat de productie werd terug gebracht van 3.200 stuks per week naar 1.600 stuks. Dat blijken er nu nog steeds teveel te zijn.

Aan de hand van de verkoopcijfers besluit het Ford-bestuur om de productie een tijdje compleet stil te zetten. Van midden november tot 6 januari worden er geen nieuwe elektrische F-150 gebouwd. Daar lijkt het niet bij op te houden. Een Ford-woordvoerder zegt tegen Reuters: ‘We gaan door met het aanpassen van de productie voor een optimale mix van groeiende verkopen en winst.’

Hoeveel elektrische pick-ups verkoopt Ford in de VS?

Op het eerste oog lijken de verkopen van de F-150 Lightning positief. In het derde kwartaal van vorig jaar werden er ruim 12.000 elektrische pick-ups weggezet. Dit jaar zijn dat er ruim 10.000 meer in hetzelfde tijdsbestek. Vergelijk je echter deze cijfers met de nieuwverkopen van alle F-150’s, dan is de Lightning een lachertje. Van alle nieuwverkochte F-Series in de Verenigde Staten is (slechts) vier procent elektrisch.

Ford verliest bakken met geld

Ford-baas Jim Farley geeft bij de kwartaalpresentatie aan dat het verlagen van de productiekosten de enige manier is om de verliezen op te vangen. Het bedrijf verwacht namelijk alleen al dit jaar zo’n 5 miljard (!) dollar te verliezen aan investeringen in EV’s. Een groot gedeelte hiervan is te wijden aan het schrappen van een nieuw EV-model.

Ford was van plan om een nieuwe elektrische SUV te bouwen met drie zitrijen. Een tegenhanger van de Kia EV9 zeg maar. Door de tegenvallende sales heeft het Amerikaanse merk, de lancering van dit model geschrapt. De investering die verloren gaat? 1 miljard dollar!