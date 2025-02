Renault 5-rivaal van Volkswagen gaat er (ongeveer) zo uit zien

De kleinste EV van Volkswagen om auto’s als de Renault 5 te lijf te gaan krijgt steeds meer vorm en heeft nu ook een naam, als concept dan.

Die ultra-goedkope EV van Volkswagen, die komt echt. Ook al loopt de precieze timing nog wat uiteen, de ID.2 zit er nu echt aan te komen nadat we al een tijdje geleden kennis mochten maken met de concept genaamd ID.2All. Nu er een heel arsenaal aan spotgoedkope EV’s recent ten tonele trad, moet Volkswagen ook aan de bak. Het merk wil zich wapenen tegen de Hyundai Inster, Citroën ë-C3 en vooral de Renault 5.

Volkswagen ID.1

Dat wordt dus belangrijk, niet alleen om een vuist te maken tegen deze auto’s en meer. Ook omdat een EV van circa 20.000 euro gewoon een mooie manier is om elektrisch rijden betaalbaar te maken. Die ID.1, zo gaat hij heten, moet je dus in de gaten houden. VW gooide al onderstaande teaser de wereld in, maar we krijgen nu nog meer beeld, gratis en voor niks.

Volkswagen komt namelijk net als bij de ID.2 met een concept om de ID.1 voor te tonen. Bij de ID.2 was dat middels de ID.2All. Zo gaat ‘ie niet heten (het wordt simpelweg ID.2), maar houd deze naamstrategie in je achterhoofd. De conceptversie van de ID.1 krijgt namelijk een soortgelijke naam: IDEvery1. Net als bij de ID.2All een verbastering van het nummer in de rangorde om tot een soort ‘hij is voor iedereen’-statement te komen.

Schetsen

Nou gaan we niet beweren dat je er enorm veel aan hebt als je zekerheden wil hebben over het productiemodel, maar er is nu een voorproefje voor de Volkswagen ID.1. Het merk deelt namelijk de ontwerpschetsen voor het concept. Dus dit wordt nog tammer in conceptvorm en dan nog een keer tammer in productievorm. Geeft niet, want qua details hebben we nu wel een beeld. De lichtsignatuur zagen we al in de teaser, dat wordt een soort zwarte balk met de lampen aan beide uiteinden. Niet uniek, wel modern. Qua algehele vormgeving wordt het een compacte hatchback, ook dat is in lijn der verwachtingen.

Aan de achterkant zou je zelfs een vleugje Up! kunnen zien, met een kofferbak die één grote glasplaat is. Het wordt toch wel een beetje de spirituele opvolger van een Up! qua positionering. Niet geheel onlogisch.

Spannende tijden dus voor Volkswagen. De ID.1 lijkt op papier een topper in de moderne wereld, maar we moeten nog zien hoe veel ervan ook waar blijkt te zijn.