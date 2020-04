Bestverkochte sportauto 2019 ter wereld níet een MX-5

De bestverkochte sportauto 2019 was eens niet een MX-5. Tegenwoordig is er een andere leider in het klassement.

Vanochtend deed collega @rubenpriest verslag van zijn auto.’ Onze razende reporter rijdt nu alweer een jaar in een sportief aangeklede Mazda MX-5 rond.

De Mazda MX-5 is niet alleen bij Autobloggers populair, over ter wereld vind de auto nog gretig aftrek. Sterker nog, het is een van de weinige betaalbare cabriolets die nog verkopen. Toch is het níet de bestverkochte sportwagen van 2019. Dat was namelijk de, tromgeroffel, Ford Mustang! Voor de vijfde maal op rij mocht de Mustang zich ‘bestverkochte sportwagen van het jaar’ noemen.

Shelby Mustang GT-S ’19

113.066 Mustangs

De cijfers komen bij IHS Markit vandaan. Zij verstaan onder sportwagen een tweedeurs coupé of cabriolet. Nu is die bepaling voor sommigen wel heel erg discutabel. Dat neemt echter niet weg dat de Ford Mustang wereldwijd zeer populair is. In 2019 werden er namelijk 113.066 exemplaren van verkocht.

Ford Mustang RTR Series 1 ’19

Verenigde Staten

Dit komt gek genoeg niet alleen door de verkoopcijfers in de Verenigde Staten. Daar is men (relatief gezien) nog veel meer dan hier gïinteresseerd en crossovers, suv’s en pick-ups. Wel is de VS de belangrijkste afzetmarkt: 75.842 nieuwe Mustangs werden in Trumpmenië verkocht.

Ford Mustang Shelby GT350 ’19

Europa

Maar ook in Europa doet de Mustang het echt niet verkeerd. In Duitsland en Polen stegen de verkoopcijfers van de coupé met meer dan 50 procent. In Frankrijk ging het nog beter, daar verdubbelden de verkopen zelfs van de ponycar. Ook in het autogekke Groot-Brittannië kan de Mustang op voldoende interesse rekenen.

Ford Mustang Fastback EcoBoost ’19

Bullitt

Op dit moment wordt de bestverkochte sportauto 2019 in 146 landen verkocht, zowel links- als rechtsgestuurd. Van de zesde generatie Mustang zijn er inmiddels al 500.000 exemplaren verkocht. Gek genoeg kwam een deel van de stijging door een speciale editie, de Mustang Bullitt. Daar werd 25 procent meer van verkocht dan verwacht.