Autoblog advies: leuke beginnersauto voor 4.500 euro

Wat is een leuke beginnersauto voor 4.500 euro als het een beetje vlot en leuk moet zijn?

Vandaag behandelen we een aanvraag die we best vaak krijgen. Sterker nog, we hebben ze geregeld beantwoord. Het gaat om wat nu de beste eerste auto is. Dat kan echt alle kanten op, natuurlijk. Het hangt helemaal af van je wensen kader en waarvoor je de auto gaat inzetten.

Job is op dit moment ook op zoek naar zijn eerste auto. Hij vroeg zich af wat de beste keuze was voor 4.500 euro. Het mag best een beetje vlot zijn en er leuk uitzien. Zelf dacht hij aan een Alfa Romeo 159. Is dat aan te raden? Eh, nou. Daar komen we zo op terug.

Verder is Job niet heel erg specifiek qua wensen en eisen, maar moet het wel een beetje praktisch inzetbaar zijn. Een klein roadstertje ofzo hoeft niet. Daarom gingen wij kijken wat er allemaal te koop is en wat leuke aanbevelingen zijn. Want een betaalbare auto hoeft zeker geen saaie auto te zijn.

Huidige /vorige auto's: Geen Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 4.500 euro Jaarkilometrage: 5.000 tot 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Eerste auto Gezinssamenstelling: Geen kinderen, geen vrouw Voorkeursmerken/modellen: Alfa Romeo Brera / 159 sedan No-go modellen / merken: Citroën

Doe het wel: een ‘basis’-auto

Het probleem met ‘hoog’ beginnen is dat je snel verwend bent. Dat is niet erg, maar wel jammer. Niets is namelijk leuker dan in een basale auto te rijden. Zeker niet als je beginnend bestuurder bent. Zoek een nette auto met niet al te veel kilometers met handbak, atmosferische auto en een laag gewicht. Dan heb je al de grootst mogelijke lol. Je hoeft jezelf echt niet in een Argo te wurmen, een Honda Civic 1.6 Sport (ofzo) is veel leuker dan een grote, logge sedan. Nog een voordeel: je geeft niet al je geld uit aan een auto, je kan meteen sparen voor de volgende auto, dankzij de veel lagere verzekeringspremie.

Doe het niet: Alfa Romeo 159

De Alfa Romeo 159 is een fijne auto voor de lange afstanden. Echter, de benzinemotoren (1.7 uitgezonderd) zijn futloos en kennen veel problemen met de kettingspanners. Ze zuipen, maar presteren niet veel. Een diesel past véél beter bij het karakter van de auto. Een Brera is een enorm coole auto, maar rijdt exact hetzelfde als een 159. Als relaxte en stijlvolle cruiser is de Brera wél een goed alternatief. Voor het gewicht is de ruimte overigens bizar karig, maar kijk eens hoe gaaf ‘ie is?

BMW 120i Executive (E87)

€ 4.750

140.000 km

2005

De BMW 1 Serie is een auto die een ongelijk slechte waarde vertegenwoordigt. In vergelijking met zijn concurrenten is ‘ie stug, krap, onhandig en best wel lelijk. Maar je moet ‘m niet zien als een Alfa 147 concurrent, maar als een Mazda MX-5 Hatchback, minus de betrouwbaarheid. De 120i is zeker niet perfect, met wat zorgvuldig gekozen upgrades kun je er zeker iets fijns van maken. Het is niet alleen de achterwielaandrijving, alhoewel de puristen onder ons dit ‘premium’ noemen. Met 150 pk is ‘ie echt voldoende vlot. In het budget zijn ze wat lastig te vinden bij bedrijven. Sommige autobedrijven vragen doodleuk 5.500 mille voor 250.000 km. Niet doen. Een 116i of 118i lukt beter in het budget, maar we zijn op zoek naar een leuke beginnersauto voor 4.500, niet een slome. Bij particulieren zijn er veel frissere exemplaren van de 120i te vinden voor minder geld. Wel doen: alle aandachtspunten doornemen.

Ford Fiesta ST

€ 4.550

2005

155.000 km

Een chronisch onderschatte auto is deze Ford Fiesta ST. De Fiesta ST is zo’n auto die beter scoort op het asfalt, dan op papier. Op papier vallen de prestaties wat tegen. Maar ‘op papier’ voel je niet hoe lekker de 2.0 motor aan het gas hangt. Of hoe strak ‘ie door de bochten gaat. Het is tegelijkertijd een vrij functionele hatchback, die wel duidelijk op leeftijd begint te raken. Let vooral even op roestvorming, dat kan nog veel voorkomen. Het mooie is dat de motor gewoon een Duratec is uit de Focus en Mondeo, dus onderdelen en onderhoudskosten zijn lekker laag. Het verbruik is relatief hoog. Maar met een open lichtfilter en andere eendemper maakt je dat helemaal niets uit. Een van de laatste ouderwetse GTI’s.

Renault Mégane 1.4 TCe Dynamique Coupé

€ 4.495

2010

150.000 km

Is de Renault nu een hatchback of een coupé? De auto wijkt behoorlijk af van de vijfdeurs en is een stukje sportiever afgestemd. Het leukste is natuurlijk een RS, maar die zijn aanzienlijk prijziger, zowel in aanschaf als in onderhoud. Het voordeel van een 1.4 TCe Dyanmique is dat ‘ie voldoende vlot is om sportief plezier te hebben, zonder dat je in een ernstig verouderde auto rond rijd. De 1.4 is een fijn blokje, maar wat lastig te vinden, een atmosferische 1.6 is ook een prima optie. Qua betrouwbaarheid zijn er wat issues bekend, maar het valt op zich mee. Onderdelen zijn overal te vinden en mensen die eraan kunnen sleutelen ook.

Seat Leon FR

€ 4.500

2007

185.000 km

Als het allemaal wat vlotter mag en de verzekering niet moeilijk doet, dan is de Seat Leon absoluut een leuke optie. Zijn voorganger was fraaier en had een verzorgder interieur, dit model heeft een betere wielophanging. De Leon FR is een beetje het broodje frikandel speciaal onder de hatchbacks. Niet echt een subtiele mix van smaakjes, maar op zijn tijd erg smakelijk. Het is een prima hatchback voor elke dag, maar als je wilt kun je er een redelijk potje mee sturen. Het is wel een vrij lieve auto: de auto bijt of verrast nooit echt. Gezien het feit dat het de eerste auto is, is sneller of listiger echt niet aan te raden. In het budget is de FR wel lastig te vinden, maar het gaat beter dan bij de Golf V GTI of Octavia RS. Er was ook een ‘Sport-Up’ met 185 pk: ook een prima alternatief. Wel zijn er een paar motordingetjes waar je naar moet kijken.

MINI Cooper Parklane

€ 4.500

2006

120.000 km

De leukste beginnersauto voor 4.500 is waarschijnlijk de MINI Cooper. Aanvankelijk wilden we een Cooper S aanraden, een 2002 met anderhalve ton valt in het budget. Gezien de maandelijkse kosten gingen we even verder kijken. Je kan namelijk zeer fraaie pre-facelift exemplaren vinden met heel erg weinig kilometers op de klok. Ja, 115 pk is niet bijster veel, maar het is voldoende om lol te hebben. Daarbij is de USP van de MINI Cooper niet de motor, maar juist het uitzonderlijke chassis. Een speciale uitvoering als de Park Lane, Seven of Checkmate zijn goed te vinden.

Jaguar X-Type 2.0 V6 Sport

€ 4.500

2006

170.000 km

We moeten op zijn minst één sedan behandelen. Job zijn eigen voorstel was de 159 Berlina. Nu was vierdeurs zeker geen vereiste, maar wilden we ook even kijken wat er allemaal te krijgen is. Het was nog best lastig. Want de meeste vierdeurs sedans zijn voornamelijk comfortabel, log en zwaar. Een BMW E90 begint rond die prijs, maar dan heb je veel kilometers en weinig opties. Waarom niet een heuse Jaguar? Natuurlijk is het gekkenwerk, maar een X-Type 2.1 Sport is best een aardige optie. De 2.1 V6 klinkt niet verkeerd en drijft de voorwielen aan. Omdat er maar 156 pk in zit, is dat prima. Het chassis is van de Mondeo afkomstig en is meer dan prima. In het budget kun je er zat vinden. Als je wilt is een 2.5 ook mogelijk, maar dan heb je wel vierwielaandrijving. Wel even op deze punten letten.

YOLO: Peugeot 207 SW RC

€ 5.000

2008

115.000 km

Niet al te groot, een beetje praktisch, vijf deuren, lekker vlot. Jazeker, we hebben een winnaar gevonden in de categorie leuke beginnersauto voor 4.500 euro. De Peugeot 207 SW RC voldoet bijna alle mogelijke eisen. Er zijn overigens wel een paar kleine kanttekeningen. De 207 is voor zijn soort relatief zwaar en de 1.6 THP motor is behoorlijk berucht. Het gebruik en de verzekeringskosten zijn dan ook niet mals. Aan de andere kant zijn het best volwassen kleintjes, is de motor zeer prettig qua vermogen en koppel en is de SW-uitvoering lekker zeldzaam.