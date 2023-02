Enorme garage te koop in Haarlem voor een pittige prijs

Fun met Funda. Er is er weer eentje gevonden: een enorme garage die te koop staat.

Niks leukers dan binnenkijken in andere huizen. Om wat inspiratie op te doen, of om gewoon lekker te gluren. Voor ons autoliefhebbers helpt het dan als we wat mooie auto’s zien in een goede garage. Nou, dat is nu het geval met dit pandje in Haarlem.

Enorme garage te koop

Parkeergelegenheid is tegenwoordig schaars. Zie je auto maar op een fatsoenlijke manier te parkeren in een drukke binnenstad. Zeker als je daar woont, kan de frustratie hoog oplopen. De oplossing is dan om een garage te kopen. Dat kan nu in Haarlem, daar staat een toch wel hele fraaie garage te koop.

Wat ons opvalt is dat je door een vrij smalle ingang in een grote ruimte komt. We worden welkom geheten door onder meer een klassieke Mini en een oude Ford Mustang. De huidige eigenaar is dus liefhebber van klassiekers en dan met name Fords. Dat kunnen we waarderen.

Vermoedelijk is de ruimte gebruikt als hobbyruimte. Genoeg ruimte daarvoor, want de totale oppervlakte is rond de 300m2. Het pand is in 1995 volledig nieuw verbouwd. Het is dus voorzien van moderne (bouw)technieken: onder andere een vloeistofdichte dubbel gewapende betonvloer, geïsoleerd dak en stalen draagconstructies.

Goed vertoeven

Het complex is ingericht als bedrijfsruimte. Je kunt er dus ook een bedrijf beginnen. Handig daarbij is dat er een apart kantoor, douche, keuken en wc is. Als ik zo naar de afbeeldingen kijk zouden er gemakkelijk acht, misschien wel tien, auto’s in passen. Ideaal als opslag voor je auto’s. Sterker nog, ik zou er een mancave van maken. Maar ja, wie ben ik? Ik heb geen zes ton liggen voor een garage.

Oh ja, indien gewenst kan je ook de bovenwoning kopen. Die is namelijk van dezelfde eigenaar. Verder dromen kan op Funda.

Met dank aan Ruud voor de tip.