Er staat een G63 AMG 6×6 te koop in Nederland!

De prijs is, zoals te verwachten, stratosferisch hoog.

Een van de meest nutteloze auto’s uit deze tijd is toch wel de Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Je kan er eigenlijk niet zo veel mee. Het ding is veel te groot, doch verrassend krap van binnen. Ondanks het enorme gewicht, kun je nauwelijks bagage meenemen. Als klap op de vuurpijl is het ook nog eens de langzaamste AMG ooit gebouwd.

Toch is het het ultieme statussymbool in veel kringen. Ook heeft de auto gezorgd voor enorm veel publiciteit voor Mercedes. Er zijn er maar iets meer dan 100 exemplaren platen van gebouwd, maar de exposure is veel groter dan dat aantal doet vermoeden. Een beetje hetzelfde als met een Pagani Zonda, ook daar zijn er maar een paar van vervaardigd, maar je ziet ze op de socials elke dag wel voorbij komen. Zelfs in GTA V kun je de auto rijden, alleen heet ‘ie daar Benefactor Dubsta 6×6.

Mocht je er een in het echt wensen, is er goed nieuws. Er staat er eentje te koop in Nederland! Net als de SL70 en SL73 combo staat de auto bij Leitner in Alkmaar. De auto is uiteraard voorzien van een Designo-lak, in dit geval Mysticwhite II metallic. Normaliter is wit een kleur die niet zo fraai staat op auto’s (het is immers vaak de standaard lak), maar in dit geval kan de 6×6 het goed hebben.

De witte tint vloekt wel een beetje het interieur. De zittingen zijn wederom wit, maar lijken meer een soort ‘eischaal’-wit of ‘gebroken’ wit te zijn. Eromheen zit zwart leder met, heel sportief, rode stiksels. Uiteraard is de G63 AMG voorzien van alle mogelijke opties, waaronder twee separate stoelen achterin, waardoor je deze G63 eigenlijk moet zien als een hyper-terreinwaardige limousine.

Onder de kap treffen we een oude bekende aan, namelijk de M157-motor. Dit is een 5.5 liter grote V8 met twee turbo’s, goed voor 544 pk. Dat klinkt als heel erg veel, net als het koppel van 760 Nm. Maar de G63 6×6 is loeizwaar, dus heb je alsnog bijna acht seconden nodig om de 100. te halen. Een voordeel van dit exemplaar is dat er nog niet zo lang geleden een beurtje ie uitgevoerd, dus die motor is zo goed als nieuw. Er is immers slechts 10.000 kilometer mee gereden. Mochten die 544 pk niet voldoende zijn, Brabus maakt er graag 700 pk van, tegen betaling uiteraard.

Dan rest nu alleen nog de prijs van deze G63 AMG 6×6. Welnu, de auto is schreeuwend duur. De auto moet namelijk 849.500 euro kosten. Het is een BTW auto, dus je kan ‘m op de zaak zetten. De advertentie kun je hier bekijken.

