Kia hengelt nog een BMW-medewerker binnen

Het lijkt erop dat de Koreanen bij Kia het personeel bij BMW vertrouwen.

Oh jee, het gaat over Kia. Dus haal er maar weer een willekeurig voorbeeld bij van hoe veel stappen zij hebben gemaakt recent. Herinnert u zich de Kia Rio nog? Ja, nu zijn Kia’s wel mooi. Zoals de Stinger. En de Ceed. En op zich is alles wat Kia doet wel netjes.

Maakt dat van Kia een soort nieuw BMW? Dat nog niet. BMW zit toch echt een klasse hoger. Toch doet Kia een gooi naar ‘het nieuwe BMW maken’ op hun geheel eigen manier. Trek gewoon al het personeel vanuit Beieren aan. Zo zwichtten voormalig M-ingenieur Albert Biermann en designer Karim Habib al voor de Koreanen. Beiden zitten in een hoge positie in de engineering en design voor Kia. Een derde man volgt in hun voetsporen: Jochen Paesen.

Paesen is een Belgische ontwerper. Bij BMW mocht hij werken aan de Vision EfficientDynamics Concept, een voorbode van de i8. Daarna droeg hij bij aan verschillende productiemodellen zoals de 6 Serie (F12). Vervolgens werd hij hoofd interieurdesign voor de BMW i-reeks en was hij projectleider voor het interieur van de huidige 7 Serie. Een kleine tussenlanding bij Volkswagen leverde op dat hij zijn krabbel mag zetten onder het interieur van de Amarok. Toen kwam hij ook nog even in China terecht. Voor NIO werd hij hoofd interieurdesign en heeft hij de binnenkant van vele recente (concept)auto’s van het merk verzorgd.

Kia hengelt Paesen binnen als mede-hoofd voor interieurdesign. Dat betekent onder andere dat zijn opdrachtgever Habib is, just like old times. Kia maakt prima interieurs momenteel, maar Paesen gaat er hopelijk iets nóg mooiers van maken.