Betaal grof geld voor de Pista van Joseph Klibansky

De Nederlandse kunstenaar en autoliefhebber is zijn gloednieuwe Ferrari alweer zat.

Er zijn al een stuk of tien Ferrari 488 Pista’s op Nederlands kenteken. Als we de auto’s die boven de (Autojunk-)radar leven bekijken, is bij de auto’s met kenteken TJ-898-V, ZG-198-P en XL-609-V niet verder gekeken dan de standaard rode lakkleur die je krijgt op de Pista. De uitzondering is de auto met kenteken TX-417-R, dat is namelijk die van Joseph Klibansky. Dat is kennelijk de voorkeur van de kunstenaar, want alle dikke bolides die hij naar dit land heeft gehaald waren wit. Echter, het lijkt erop dat Klibansky last heeft van keuzestress. De Pista leek een mooie opvolger voor de McLaren 720S, maar ook zijn dikke Ferrari duikt alweer op in de classifieds.

Het gaat om deze advertentie van DNA Cars. De Pista in Bianco Avus heeft maar 4.681 km achter de kiezen. Dat is niet veel, waardevolle auto of niet. De auto is voorzien van zwarte velgen en een zwarte streep, met gele accenten om het geheel af te maken. Dat betekent bijvoorbeeld gele gordels en gele stiksels in een interieur wat verder compleet opgetrokken is uit koolstofvezel en alcantara. De 488 Pista is de dikste V8-auto die Ferrari ooit heeft uitgebracht, met zijn 720 pk die hij over de achterwielen verdeelt. Enige voorzichtigheid is aan te raden.

Wat dan weer bijzonder is is de prijs. Volgens de RDW heeft de auto 408.768 euro gekost toen hij voor het eerst gele platen kreeg. Je mag hem nu bij DNA op komen halen voor 439.999 euro. Oftewel, onder de streep verdient Klibansky er geld aan na net geen jaar in de Pista ‘gereden’ te hebben. De één zijn dood is de ander zijn brood, toch?

Met dank aan Bram voor de tip!