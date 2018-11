Dit is de nieuwe Ferrari 488 Pista van Joseph Klibansky! [updated]

Pegels werden gestrooid vandaag.

Iedereen die het leven van de kunstenaar “artist” Joseph Klibansky op de voet volgt, weet dat hij een flinke voorliefde voor de betere (en snellere) automobielen heeft. Met zijn bijzondere werken heeft hij zijn hobby al uitgebreid kunnen beoefenen. Vandaag verwezenlijkt hij wederom een droom, door een Ferrari 488 Pista op de kop te tikken.

Joseph Klibansky plaatste vanmiddag in zijn Instagram-verhaal dat hij een bezoek bracht aan Ferrari Munsterhuis. Na een vermoedelijk goede kop koffie (inclusief cacaopoeder in de vorm van een steigerend ros) mocht hij eindelijk datgene doen waarvoor hij gekomen was: het doek van zijn nieuwe 488 Pista trekken. Volgens de kentekencheck heeft het apparaat, dat uiteraard gehuld is in de inmiddels bekende Klibansky-kleuren, hem 408.768 euro gekost.

Wie niet helemaal meer op de hoogte is van de prestaties van de 488 Pista, zullen we de belangrijkste cijfers opnoemen. De allerkrachtigste Ferrari 488 van het moment heeft een 3,9-liter twin-turbo V8 die 720 pk en 770 Nm koppel produceert. Mede dankzij de zeventrapsautomaat snelt de auto in 2,85 seconden naar de 100 km/u. In 7,6 seconden zit de auto aan de 200 km/u. De topsnelheid van dit beest, dat slechts 1.280 kg weegt, ligt boven de 340 km/u.

Het is niet de eerste Ferrari die Joseph Klibansky op de kop heeft getikt. Eerder reed hij al in de voorganger van zijn huidige 488: de Ferrari 458. Deze vond vorig jaar echter jammer genoeg zijn Waterloo in Amsterdam. Daarnaast schijnt Klibansky nog altijd in het bezit te zijn van een Ferrari 812 Superfast, ondanks berichten dat hij deze verkocht zou hebben. Tevens heeft de beste man een McLaren 720S in zijn garage.

Spotters, jullie weten wat je te doen staat! Schiet je beste platen van de auto en smijt ze op Autojunk.nl!

UPDATE: jullie hebben allemaal verloren van @autospotterqvs! Quinten was zeer snel ter plaatse en daarvoor zijn we hem eeuwig dankbaar. Meer foto’s bekijk je HIER.