Hennessey: “Record-Chiron had 2.000 pk”

Het record is en blijft dubieus. Dit is wat John Hennessey erover te zeggen heeft.

We blijven de topsnelheid-run van Bugatti maar een nieuw record noemen. Het blijft de gemoederen tot dusver bezig houden dat die term misschien niet helemaal juist is. Want ja, er is een record geklokt, door TÜV Rheinland. Het Guiness Book of World Records mag de poging van Bugatti nog niet opnemen, want daarvoor moet de run twee kanten op gaan, en wordt het gemiddelde van de twee runs geklokt. In dit recordboek zul je dan ook tegenkomen dat de snelste auto ter wereld de Koenigsegg Agera RS is. Toegegeven, ze hebben het geflikt: er heeft op een zeker moment 300 mph (482 km/u) op de klok van de Bugatti Chiron gestaan. Voor een record moet Bugatti echter nog een stapje verder, er gaan al geruchten dat Bugatti het materiaal in huis heeft om ook 500 km/u (312 mph) te pakken. Doe dat wel snel, want de Koenigsegg Jesko staat op de loer om daadwerkelijk in recordvorm die 300 of 500 aan te tikken.

De Zweden zijn niet de enige. Ook twee Amerikaanse bedrijven zitten op de eerste rang om een graantje mee te pikken van ‘de snelste productieauto ter wereld’. De eerste is SSC, die na met de Ultimate Aero een record gehad te hebben nu met de Tuatara het nog een keer wil proberen. De andere is tuner en motorbouwer Hennessey. Het bedrijf van ingenieur John Hennessey heeft met de Venom al bewezen dat zij capabel zijn om de strijd aan te gaan met de ‘gevestigde orde’. Overigens is het wel interessant om te vermelden dat de Venom ooit een zeer hoge snelheid heeft neergezet, maar omdat die maar één kant op was telde het niet. Daarover later meer, Hennessey wil namelijk terugslaan met de tot nog toe onbewezen Venom F5. Hennessey zal wel verstand hebben van wat er nodig is voor een recordpoging zoals die van de Chiron. Hij geeft zijn twee centjes in gesprek met Top Gear.

De Amerikaanse tuner is niet volledig onder de indruk. Niet alleen omdat ook hij niet vindt dat Bugatti’s poging ‘telt’ omdat ze maar één kant op zijn gegaan, ook omdat hij denkt dat Bugatti zijn VAG-genen toont en niet helemaal eerlijk is. Ja, de auto is sowieso aangepast met de lange achterkant en extra koeling en splitters, maar Hennessey denkt dat er ook meer pk in zit dan de 1.500 die de Chiron standaard heeft. Hennessey denkt dat getallen richting de 2.000 pk dichter bij de waarheid zitten. Aangezien Bugatti hiermee zich weer niet helemaal gewonnen geeft in de topsnelheid-wedloop, betekent dit record dat Hennessey maar beter de handdoek in de ring kan gooien? Absoluut niet, aldus John. Mede dankzij het feit dat Bugatti zelf ook al heeft toegegeven dat de recordpoging voor de Chiron niet beide kanten op kon, waren de omstandigheden lang niet optimaal. De ‘winnaar’ is nu degene die de ideale omstandigheden kan vinden: de 1.600 pk sterke Venom F5 is ook nog een potente deelnemer.

Op de vraag wie Hennessey als grootste concurrent ziet komt een leuk antwoord. Dat is Koenigsegg, omdat die volgens John de grootste wilskracht hebben om zoiets te realiseren. Zij vliegen niet hun hele hebben en houwen naar een plek om door een plaatselijke instantie een snelheid te klokken, nee, als de Jesko of een andere Koenigsegg ooit naar een lang recht stuk uitgevlogen wordt dan doet Christian dat om te winnen. John Hennessey rept verder geen slecht woord over Bugatti, zij vinden die 300 mph toch een hele prestatie. Wat John nog wel even mee wil geven aan Bugatti, en hij citeert een hoge pief van het merk uit Molsheim: “volgende keer niet vergeten om ook nog even terug te rijden.”