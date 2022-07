Rolls-Royce Spectre is één bonk aan software

Oei, als dat maar goed gaat. De Rolls-Royce Spectre zit ontzettend complex in elkaar.

Auto’s zijn al jaren rijdende computers. Dat is met de elektrische auto alleen maar complexer geworden. Accupakketten en elektromotoren die aan de hand van software de aandrijflijn ondersteunen. Dat gaat niet altijd goed. Denk aan Volkswagen, die de nodige problemen hadden toen de ID.3 en ID.4 net op de markt kwamen.

De nieuwe Rolls-Royce Spectre zal eveneens een brok aan software bevatten. Als onderdeel van een groot testprogramma heeft de Britse autofabrikant bekendgemaakt wat er allemaal bij komt kijken.

Het volgende klinkt heel indrukwekkend, maar ook heel droog. Rolls-Royce zegt dat de elektrische auto over 141.200 zend- en ontvangstbetrekkingen beschikt. Deze elektronische architectuur omvat meer dan 1.000 functies en 25.000 subfuncties. Klinkt heel complex allemaal. Hopelijk krijgt Rolls-Royce het allemaal goed voor elkaar om dit op de juiste manier aan te sturen. Een uitdaging op zich.

Vandaar ook het uitgebreide testprogramma. De Rolls-Royce Spectre doorloopt momenteel het zwaarste testprogramma geschiedenis van het merk. De Britten rijden 2,5 miljoen kilometer met de EV.

In Zuid-Frankrijk worden 625.000 testkilometers worden gemaakt. Het programma is verdeelt over twee fases. De eerste fase omvat kilometers in het gebied van Autodrome de Miramas. De tweede fase van de testkilometers worden verreden aan de Côte d’Azur. Een omgeving waar ongetwijfeld een flink deel van de klandizie van Rolls-Royce woont.

Een glimp opvangen van de Rolls-Royce Spectre levert voor die potentiële klanten weinig op. De elektrische auto is zo heftig gecamoufleerd dat het nog moeilijk voor te stellen is hoe het uiteindelijke model eruit komt te zien.

De eerste exemplaren van de Spectre worden in het vierde kwartaal van 2023 afgeleverd