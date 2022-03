60 jaar James Bond verdient een eigen Defender

Denk de stickers weg en je hebt een sinistere Land Rover Defender, deze is speciaal voor James Bond.

De bekendste fictieve geheim agent van het Verenigd Koninkrijk is jarig. Dit jaar staat in het teken van 60 jaar James Bond. De franchise vermaakt man en vrouw al vele tientallen jaren in de bioscoop. Het personage is vertolkt door diverse acteurs en iedereen heeft wel zijn eigen favoriet. Zeg je James Bond, dan zeg je Aston Martin. Echter ook Land Rover is stevig verbonden aan de franchise. De huidige Defender is veelvuldig te zien in No Time To Die.

Bowler Defender Challenge

Speciaal vanwege 60 jaar James Bond heeft de geheim agent zijn eigen Land Rover Defender gekregen. Het moet een rallyauto voorstellen. En maak je geen zorgen, het is niet alleen schone schijn. Land Rover gaat er daadwerkelijk mee knallen op vieze, vuile onverharde wegen! Met deze speciale Defender zal worden deelgenomen aan de 2022 Bowler Defender Challenge. De Land Rover gaat het gedeelte in het noorden van Wales rijden.

Mark Higgins heeft de eer gekregen om achter het stuur van de Defender plaats te nemen met deze rally. Higgings is geen onbekende in de wereld van Bond. Zo was hij stuntman in Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, and No Time to Die.

P300

De rallyauto is een Defender 90 in de basis met de P300 Ingenium benzinemotor. Dit is een viercilinder, goed voor 300 pk en 400 Nm aan koppel. Om ervoor te zorgen dat de Land Rover de rally kan doorstaan is de auto op een paar punten gemodificeerd. Denk aan verbeteringen met betrekking tot de koeling, zodat de motor goed op z’n donder gegeven kan worden.

Andere aanpassingen zijn onder andere een rolkooi en een sportuitlaat. Publiek kan de auto herkennen aan de speciale Bond-livery. In het goud staat 60 op de zijkant, met 007 in het zwart. Het is niet de eerste Land Rover Defender in de spirit van James Bond. Eerder werd al een speciale V8 Bond Edition gepresenteerd.