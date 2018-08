Betaal meer dan 80K euro’s voor dit (!?) interieur

Zijn we helemaal van het padje geraakt?

Zo complex als sommige auto’s tegenwoordig zijn, zo simpel waren ze vroeger. Het klinkt logisch, maar dat is het allerminst. Met name als we kijken waarvoor ze precies gebruikt worden, zijn de verschillen soms als dag en nacht. Merken als Range Rover en Mercedes doen interessant met hoogwaardige technische snufjes, maar als het erop aan komt, dan kunnen bepaalde klassiekers ze gemakkelijk hebben.

Neem bijvoorbeeld de Fiat Punto 4×4, uit de jaren ’80. Dit vierwielaangedreven gebakje rijdt de Vesuvius – de vulkaan nabij Napels die Pompeii verwoestte – op alsof het niets is. Ondergetekende kwam het onschuldig ogende autootje eens tegen in een vallei in de buurt van de Frans-Italiaanse grens en werd keihard vernederd door een nuchtere doch ietwat verhitte Piëmontees. Dichterbij de evenaar herkennen we soortgelijke taferelen. De overwoestbare Toyota Hilux, bijvoorbeeld, valt al jaren enorm in de smaak bij ISIS.

Enfin, hetzelfde geldt voor de Lada Niva. Wanneer je zover van de bewoonde wereld bent verwijderd dat je er van overtuigd bent dat er geen teken van leven meer kán zijn, komt er zo’n Russisch taartje door een heg gesneld.

Dankzij zijn karakteristieken, die nog net niet het woord ‘Sovjet’ schreeuwen, is de auto een vrijwel perfecte machine om krankzinnige taken bij de lurven te grijpen. Waarschijnlijk is de Niva om deze reden in de jaren ’80 door François Jeanson en zijn zoon naar Frankrijk gehaald, om vervolgens te worden geprepareerd voor de gruwelijke Parijs-Dakarrally.

Wie een redelijk beeld heeft van de tijdlijn rondom de locatie van de Dakarrally, zal beseffen dat we ons hier nog in het tijdperk bevinden dat de rally daadwerkelijk van Parijs tot en met Dakar wordt verreden. Het is een ware strijd, waaraan in dat jaar (1981) liefst 170 voertuigen deelnemen. Slechts een derde (59 deelnemers) haalt uiteindelijk de finish.

Probeer de krankzinnige prijsopgave van RM Sotheby’s niet te verbinden aan het uiteindelijke resultaat van de Niva in die Dakarrally van 1981. De Lada Niva in kwestie komt namelijk niet als eerste, tweede of derde over de finish. Nee, hij komt helemaal niet over de finish. Gelukkig geeft een andere Niva de potentie van de auto op fijne wijze weer, door als derde over de streep te komen achter een Range Rover (René Metge en Bernard Giroux) en de Buggy Cotel (Hervé Cotel en Claude Corbetta).

Op het feit na dat de auto nog in volledig originele staat is, is er weinig reden dat het veilinghuis verwacht dat de Niva een dergelijk bedrag zal opleveren. De auto moet volgens RM Sotheby’s tussen de 50.000 en 75.000 Britse ponden opleveren. Vertalen we dit naar euro’s, dan hebben we met grofweg 55.000 en 82.000 ekkermannen te maken. Of iemand het ook daadwerkelijk gaat betalen op de dag des oordeels (5 september in Londen), is nog maar de vraag.