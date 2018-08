Deze 11 heldenauto’s vallen zwaar tegen

We gaan even wat idolen van hun voetstuk stoten.

Het zijn de leukste momenten op de Autoblog redactie. Jaapiyo merkt op dat @Autoblogger nog een kratje Hertog Jan koud heeft staan in de bedrijfskantine. Tegelijkertijd schuift de buitendienst aan, ze zijn (wederom) terug van een rijtest. Het gespreksonderwerp is snel gevonden, auto’s uiteraard. Iets specifieker, auto’s die eigenlijk zwaar tegenvallen. Auto’s die door iedereen op handen gedragen worden, maar ernstige tekortkomingen hebben.

Al mijmerend kwamen de gaafste auto’s aan bod. Auto’s die door veel mensen worden aangezien als geweldige auto’s voor de liefhebber. Kortom, daar zat genoeg materie in voor een lijstje. Let wel, het zijn niet auto’s die we graag afvallen. Sterker nog, ondanks de tekortkomingen weten de meesten nog steeds hebberig te maken. Toch is het absoluut noodzaak om stil te staan bij de grote nadelen waardoor ze tegenvallen. Dit zijn 11 voorbeelden:

Alfa Romeo Brera (939D)

En eigenlijk ook meteen de 159. De grote AutoBlog-favoriet wordt direct aangepakt. Zowel Wouter als Casper hadden hem op de lijst staan. Wouter wilde er niet op hameren dat de Brera Concept véél mooier was. Dat is namelijk heel vaak het geval. De Brera heeft een paar gigantische nadelen. De auto is gewoonweg veel te zwaar. De motoren hebben niet het karakter van de vorige Alfa-motoren, de legendarische Busso of de hitsige Twin Spark viercilinders. De Opel-blokken klinken niet bijzonder en hebben niet veel kracht voorradig. Zoals Wouter terecht opmerkt heeft deze auto 100 pk extra nodig, ongeacht de motor. Ook de binnenruimte van de Brera is te klein. En toch, toch vind boomlange autotester het een gaaf ding. Casper doet er een schepje bovenop en sluit niet uit dat er ooit een Brera-occasion voor de deur komt te staan. Dat, dames en heren, is het Alfa-virus.

BMW M5 30 Jahre Edition (F10)

De reguliere M5 (F10) is briljant en een speciale uitvoering op basis van een M is altijd genieten. Een M5-speciaaltje moet dus wel ultra-tastisch zijn, niet waar? Nou, nee. Wouter leeft bij de stelregel dat élke auto beter wordt met 100 pk extra, maar in het geval van de M5 30 Jahre niet. Sterker nog, compleet het tegenovergestelde. Volgens Wouter is extra vermogen het laatste wat de M5 (F10) nodig had. De Launch Control is nauwelijks bruikbaar. En het wordt wel vermoeiend dat de auto in elke bocht wil uitbreken. Wat dat betreft kon vierwielaandrijving niet snel genoeg geïntroduceerd worden bij BMW’s topsporter.

BMW i8 (I12)

De i8 is en van de coolste auto’s die BMW ooit heeft gebouwd. Het is net een conceptcar. Niet alleen de styling is futuristisch, ook de techniek is dat. De BMW i8 is een plugin hybride, maar dat hoeft nog geen nadeel te zijn. De auto ontbeert echter twee hele belangrijke kwaliteiten. Wouter kaart terecht aan dat de i8 niet heel erg snel is. 0-100 km/u in 4,4 seconden is niet slecht, maar een beetje A45 AMG, RS3 Sportback of M140i xDrive is even snel. Erger wordt het als je bedenkt dat juist doe 0-100 acceleratie het paradepaardje was. Ja, het ding loopt 250, maar voordat je daar bent kun je de Enkhuizer Almanak uitlezen. Nog een nadeel is het chronisch gebrek aan fun. Een auto met middenmotor en grotendeels aandrijving op de achterwielen moet gewoon leuker zijn om te rijden. Wouter kon hem nauwelijks tot een drietje verleiden.

Ford Focus RS (DA3 & DYB)

Wat? De Ford Focus RS is toch een van de beste Hot Hatches in het C-segment? En is de vorige dan ook knudde? Eh, ja. Eigenlijk wel. Tegenwoordig geven we af op de Civic Type-R vanwege het extravagante uiterlijk, maar de Focus RS is misschien nog wel gênanter. In zo’n auto wil je niet voor komen rijden bij je schoonouders, maar dat laten we even terzijde. Wouter merkt namelijk heel scherp op dat zowel de tweede generatie Focus RS (DA3) en derde generatie Focus RS (DYB) een grondige basisfout hebben: je zit domweg veel te hoog. Er zijn barkrukken die lager en prettiger zitten. Op zich logisch, de gewone Focus moet verkocht worden aan mensen die dat juist op waarde weten te schatten, maar als rijdersauto is het een ernstige ontwerpfout die blijft irriteren. Alle goede kwaliteiten van de Focus RS ten spijt, is die zitpositie onvergeeflijk.

Honda S2000 (AP1)

Deze is ongetwijfeld voer voor discussie. Op papier is de S2000 namelijk een van de gaafste auto’s die er is, ook in Gran Turismo is het een geweldig ding. Maar in het echt: meh. Ja, die motor is de attractie van de auto. Tenzij je de F20C constant volgas hoog in de toeren laat jagen, is het maar een vermoeiend ding. Een chronisch gebrek aan koppel zorgt ervoor dat je zelfs de grootst mogelijk moeite hebt om een Polo TDI bij te houden. Tenzij je terugschakelt. Die bak is overigens een heerlijkheid. Ook is het design geweldig te noemen. Waar gaat het dan nog meer fout? Het chassis is niet denderend: niet heel erg scherp of comfortabel. De besturing is veel te traag en gevoelloos, wat extra benadrukt wordt door de wispelturige wegligging. Ondanks het lage gewicht en de kleine cilinderinhoud vreet de S2000 achterbanden en zuipt ‘ie benzine. De auto kent een fanatieke fan-schare die de nadelen door de vingers zien. Toch is het onbegrijpelijk dat de makers van de Integra Type-R en NSX zó de plank mis wisten te slaan.

Lexus RC-F (XC10)

Het is erg cool van Lexus dat ze eigenwijs zijn. Zowel qua design als qua techniek zijn ze lekker afwijkend, maar met de RC-F gaat het hopeloos fout. Wouter mist met name het gebrek aan koppel van de vijf liter V8. De concurrentie smijt tegenwoordig met Newtonmeters die direct voorhanden zijn, in de Lexus moet je hoog in de toeren op zoek naar een beetje trekkracht. Dat wordt versterkt door het bizar hoge gewicht van de auto. Sommige auto’s weten hun overtollige kilo’s goed te verbergen, maar de RC-F niet. Zoals Casper heeft ervaren tijdens de opnamen van de rijtest. Al rijdend op de snelweg in een splinternieuwe knaloranje RC-F werd hij bij vol accelereren door een 10 jaar oude 911 Carrera S van de weg gedrukt. Dat voelt wel heel erg knullig.

Maserati Quattroporte GTS (M156)

Wederom een auto die op papier weet te overtuigen, maar op asfalt niet. Allereerst: het is een Maserati! Dat is automatisch 10 punten. Daarbij is het een Maserati met een twinturbo V8 met 530 pk en achterwielaandrijving. Dat moet wel van zijn plaats gaan, nietwaar? Mwah. Een zwaardere Audi S8 met 10 pk minder blaft de Italiaanse eruit op de Autobahn, en niet zo’n klein beetje ook. Tevens is de vijfde generatie Quattroporte niet moeders mooiste. Nu was het Pininfarina ontwerp van de vierde generatie Quattroporte moeilijk te overtreffen, maar het komt er niet eens bij in de buurt. Wat wel eenvoudig was te overtreffen, was het matige interieur van de M139. Maar nee hoor, Maserati dacht weg te komen met dure leersoorten van Poltrona Frau en Zegna, de rest is echter belachelijk slecht. Veel te veel Chrysler en veel te weinig Maserati.

Mercedes-Benz G-Klasse (W453)

Casper wilde deze publiekslieveling even onderuit halen. Natuurlijk, als je de nieuwe Instagram-koning wil worden is een G-Klasse onontbeerlijk. Maar man oh man wat is het een hopeloos apparaat. Allereerst de rijeigenschappen, die zijn gewoon beroerd. De basis is een volwaardige terreinauto met ladderchassis uit de late jaren ’70. Dat rijdt gewoon knudde. De wegligging van een zwangere eend, een overactief ESP lampje en besturing die vager is dan Pechtold over zijn appartementje. Voor zo’n zwaar monster is de auto erg krap, zeer smal en is de zitpositie matig. Ook als G65 AMG is het niet écht een snelle auto, ondanks excessief verbruikscijfers. De streetcred compenseert nog niet 1% van de beroerde rij-eigenschappen, aldus Casper.

Renault Clio R.S. EDC

Hot Hatch koning Casper heeft elke relevante hatchback van het afgelopen decennium gereden. Het is niet alleen een kenner, maar ook een liefhebber én eigenaar, getuige de smetteloze 205 GTI die voor zijn deur staat. In principe is de Clio R.S. een goede auto, een heel goede zelfs. Casper vind het echter een duidelijk voorbeeld van hoe een klein onderdeel een auto volledig om zeep kan helpen. De auto zelf is een redelijk briljant basisconcept maar de EDC-automaat haalt alle lol eruit en maakt je helemaal gek. De latere Trophy modellen zijn al een stuk beter. Desondanks is de Clio R.S. van de top naar de onderkant van het compacte hot hatch segment gekieperd.

Toyota GT86 TRD

Hier wordt de stelregel van Wouter weer op tafel gelegd: deze auto heeft 100 pk extra nodig. Iedere leasert in zijn Golf GTE rijdt jouw in je ‘sportwagen’ het snot voor de ogen. Dat moet je niet willen. Casper doet een extra duit in het zakje, die de TRD versie reed van Toyota’s compacte sportcoupé. Je weet wel, met de extra spoilers en uitlaten waarbij elke kleuter roept: “Ferrari, Ferrari!”. Ondanks dat TRD prachtige pareltjes heeft afgeleverd de afgelopen decennia, is hun kijk op de GT86 niet al te best. Dankzij de gigantische wielen, het brede rubber en het nog strakkere onderstel, is de achterkant nóg vaster. Tegenwoordig is 200 pk gewoonweg niet voldoende, temeer dit blok ook niet briljant klinkt of koppel voorhanden heeft. Deceptie. Zoek een occasion en ga lekker aan de slag met een Litchfield supercharger-kit.

Volkswagen Polo GTI (6R)

De Volkswagen Polo GTI is natuurlijk geen heldenauto. Sterker nog, eigenlijk wist Volkswagen met de Polo GTI altijd wel de plank mis te slaan. In 2012 leek het dan eindelijk goed te gaan. Volkswagen was sinds 2005 bezig met een GTI-rennesaince met de Golf. De Golf V GTi was een geweldige comeback en de Golf VI GTI toonde aan dat het niet per ongeluk was. De specs van de Polo GTI klonken veelbelovend: een smakelijk uiterlijk, semi-retro interieur, een motor met compressor én turbo, plus een bliksemsnelle DSG bak. De Polo GTI had alles in zich om de ultieme allround hot hatch in zijn klasse te worden. Dat gebeurde niet. Het werd een deceptie. De auto was zeldzaam saai om te rijden. Echt snel voelde de auto niet aan en speels was ‘ie ook niet. Het verbruik viel ook vies tegen. Later kwamen eigenaren erachter dat deze auto zo’n beetje alle VAG-kwalen combineerde: torenhoog olieverbruik, brakke DSG-transmissies, falende kettingen en kettingspanners, vastlopers: de lijst met kuren is schier oneindig. Daarom goede VW het met de faceliftversie van de Polo GTI het roer compleet om met een 1.8 motor, geen compressor en een handbak.