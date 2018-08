Heeft de HALO zijn eerste overlevende opgeleverd?

Wij denken van wel.

Sinds het moment dat de FIA bevestigde dat de Formule 1 – en de opstapklasses – de Halo inderdaad ging gebruiken, bestaat er onvrede over de ongemakkelijke constructie. Niet alleen is het een doorn in het oog voor de toeschouwers, ook de coureurs hebben er geen vrij beeld door. Echter, inmiddels blijkt dat een doorn in het oog toch vele malen fijner is dan een stuk carbon, of een volwaardig stuk Pirelli-rubber.

Aanvankelijk ziet het er allemaal bijzonder spectaculair uit, zo’n enorme crash bij de start van een Grand Prix. De stukken koolstofvezel vliegen in het rond en er is voldoende rook om de situatie te vergissen voor een straatbarbecue. Het is pas tijdens het analyseren van de onvermijdelijke aftermath dat men beseft hoe gevaarlijk de sport wel niet kan zijn.

Charles Leclerc loopt vandaag ongetwijfeld nog steeds rond in het epicentrum van dit heftige besef. Het jonge talent uit Monaco was gisteren het onfortuinlijke slachtoffer van de fout van Nico Hulkenberg. Nadat de ervaren Duitser zich ernstig verremde, maaide hij Alonso omver, waardoor de Spanjaard tegen en over de Alfa Romeo Sauber van Leclerc vloog.

Vooral na de wedstrijd laaide de discussie op over de voor- en nadelen van de Halo. Hoewel de meeste kijkers aan het begin van het seizoen totaal tegen de introductie van de Halo in de sport waren, lijkt een aanzienlijk deel van hen nu de mening te hebben bijgesteld. Echter, juist de partij die voor de implementatie van de Halo heeft gezorgd, is er momenteel nog niet over uit of de constructie nu daadwerkelijk heeft geholpen bij het ongeluk van gisteren.

Op de beelden (klik) die vanmiddag op de social media kanalen van de Formule 1 werden onthuld, is niet goed te zien of Alonso’s McLaren tegen de Halo van Leclerc’s auto aan komt. Hierom begrijpen we dat Charlie Whiting – de racedirecteur van de Formule 1 – nog geen keiharde uitspraken wil doen over het ongeval. Er loopt immers nog een onderzoek. Dat gezegd hebbende, vertelt hij tegenover Autosport dat hij zich goed kan voorstellen dat het heel anders af had kunnen lopen, ware het niet voor de aanvankelijk gehate Halo.

“What is clear is the significant tyre marks on both the chassis and the halo. It would be a little bit speculative but you can see that it doesn’t take much imagination to think that the tyre marks could have actually been on Charles’s head. It would be a bit of a miracle if they weren’t, had the halo not been there.”

Vooralsnog geven de beelden – ja, ook de 360 graden beelden – weinig inzicht in het incident. Gelukkig had een enkeling gisteren om een of andere reden de kijkbuis op de on-board van de ondermaats presterende Toro Rosso-coureur Brendon Hartley staan. Hier krijgen we veel duidelijker te zien hoe de situatie zich nu precies ontvouwde. De FIA zal ook deze beelden ongetwijfeld analyseren, maar wij krijgen hierdoor evengoed een betere kijk op de ernst van het ongeluk. Bekijk onderstaande video (klik) voor de grap eens.

Goed, zelfs na het zien van deze beelden is het lastig te zeggen of de auto van Alonso daadwerkelijk Leclerc’s hoofd had geraakt als de Halo er niet was geweest. Dat gezegd hebbende, aan de hand van de foto’s en de manier waarop het rechter voorwiel van de McLaren van de halo af lijkt te kaatsen, zegt wat ons betreft voldoende over wat had kunnen zijn. Zelfs als blijkt dat het goed was gegaan zonder de Halo, zijn we liever safe than sorry.

Naast het ongeval van Leclerc, Alonso en Hulkenberg hebben we dit jaar al enkele malen gezien dat het hebben van dergelijke hoofdbescherming zeker op zijn plaats is. Tijdens een Formule 2-race in Barcelona, bijvoorbeeld, werd Tadasuke Makino bijna onthoofd. Gelukkig kwam de bolide van aspirant piloot Nirei Fukuzumi uiteindelijk klem te zitten in de Halo van de Japanse coureur. Recentelijker kwamen Robert Wickens en Ryan Hunter-Reay tijdens een IndyCar-race – waar nog niet met de Halo wordt gereden – op Pocono met elkaar in aanraking. (video) Hierbij schoot eerstgenoemde de hekken in, waarna hij terug richting de baan werd gelanceerd en de camera bovenop de auto van Hunter-Reay vernietigde. Enkele centimeters verschil hadden het einde kunnen betekenen voor de Amerikaan. Overigens heeft Wickens na zijn spectaculaire crash het ziekenhuis nog altijd niet verlaten.

We zullen de komende dagen ongetwijfeld meer informatie krijgen van de FIA over het ongeluk. Momenteel zijn we vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen, en dat de Halo uiteindelijk toch maar is goedgekeurd.