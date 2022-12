Betaalbare middenklasser sterft uit, gevolgen zichtbaar

De middenklasser verdwijnt, de gevolgen daarvan worden nu pijnlijk zichtbaar.

We schreven er al eerder over: verschillende merken stoppen met het maken van een betaalbare compacte middenklasser. Denk hierbij aan de Ford Fiësta of de Volkswagen Polo. Auto’s die jarenlang hoog in de verkooplijsten stonden, maar waarvan de productie nu gaat stoppen. Voor veel mensen wordt hierdoor het hebben van een auto onbetaalbaar.

Middenklasser verdwijnt

We hebben het hier over het B-segment. Hier treffen we compacte middenklassers in aan. De startprijs van deze auto’s is rond de 20.000,- euro. Veel geld, maar toch nog redelijk betaalbaar. Echter, door de strengere normen uit de EU (EU7-uitstootnorm) wordt het moeilijker om deze auto’s te blijven maken. Om deze auto’s te laten voldoen aan de normen, zullen ze een goede 5.000,- euro duurder worden. En dan gaan mensen kijken naar andere (grotere) auto’s of kopen helemaal geen auto meer.

Autofabrikanten verdienen dan vervolgens geen geld meer aan deze auto’s en stoppen met de productie. Dat zagen we ook al eerder met nog kleinere auto’s, denk aan de Toyota Aygo. Daarnaast, nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor worden in de toekomst verboden. Dan moet je wel gaan kijken naar een elektrische auto. Deze zijn (nog) duurder. De goedkoopste Polo die elektrisch aangedreven is kost al 31.000,- euro. Het lijkt er ook niet op dat deze snel goedkoper zullen worden.

Alternatief

Voor veel mensen zal autorijden een luxe worden, voor anderen gewoonweg onbetaalbaar. Echter, veel mensen hebben wel een auto nodig om naar hun werk te gaan, om te mantelzorgen of om op bezoek te gaan bij familie. Veelal is het openbaar vervoer geen goed alternatief.

Volgens analisten in de Telegraaf zal je een groei zien in stadswagentjes, zoals een Birò. Of voor mensen buiten de stad de deelauto. Maar heb jij een gezin en heb je vaak een echte auto nodig, dan is de toekomst somber. Het is gewoon allemaal veel te duur. Niet alleen de aanschaf, maar ook de onderhoudskosten en brandstofkosten.

En daar zien we dan een tweedeling ontstaan in de samenleving. Alles wordt duurder en sommige dingen worden onbetaalbaar. De auto helemaal. Maar die geeft ons vrijheid, flexibiliteit en plezier. Gaan we dat opgeven?