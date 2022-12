Nieuwe Toyota C-HR is nog veel gewaagder

Maar willen we dat? De nieuwe Toyota C-HR verzet bakens die men niet hoefde te verzetten.

De Toyota C-HR is zo’n auto voor mensen die braaf leven en spanning willen uitstralen. Begrijp ons niet verkeerd, dit zijn in principe hele goede auto’s. Ze rijden prima voor wat het is en ze zijn ongetwijfeld erg betrouwbaar.

Het is alleen die rare styling, het feit dat het een crossover is en dat het verder iets moet uitstralen dat het niet is. Met deze auto ga je Dakar niet winnen. Zelfs op de oude Network Q RAC Rally kom je niet ver. Nee, dit is eigenlijk een Toyota Corolla met pretenties.

Styling

Enfin, dit is natuurlijk de concurrent van de Nissan Juke. In de strijd om Huishoudbeurs-bezoekers heeft Toyota een nieuwe C-HR op komst, de C-HR Prologue. Deze is volgens Toyota gedurfd. Dat gedurfd zoals de EasyToys collectie van Tante Nel ook is, of de 50 Shades DVD van Juffrouw Jannie. En de lederen feestpet van Oom Cor.

Wat kunnen we zeggen van de tweede generatie? Nou, dat de nieuwe designtaal van Toyota beter ‘werkt’ dan die van afgelopen jaren. De Mirai, Crown en zelfs de Prius zijn aanzienlijk strakker en dynamischer vormgegeven dan hun voorgangers. Met name de iets eenvoudigere styling lijkt ons een slimme zet. Doorgaans blijft dat tijdlozer.

Aandrijving nieuwe Toyota C-HR

Dat geldt niet voor het kleurschema, overigens. De C-HR is namelijk voorzien van een zogenaamde ’tri-tone’-kleurstelling. Je ziet namelijk metaalzwart, carbonzwart én sulphur. Dat is dan iets minder tijdloos. Die two-tone kleurstelling van Peugeot is nooit écht aangeslagen, dus weten niet zeker of dit een toekomst heeft. Wellicht dat Toyota het als optie gaat aanbieden.

Qua techniek is het een Toyota voor de korte termijn. Dat houdt in: geen elektrische aandrijving, wel elektrificatie. De nieuwe Toyota C-HR krijgt namelijk een hybride-aandrijflijn en er komt ook een versie met stekker, waarbij de batterijen uit Europa komen.

Wanneer de nieuwe C-HR komt is niet zeker, maar hij ziet er behoorlijk ‘af’ uit. Kleinere wieltjes eronder en je kan ‘m eigenlijk zo in een Vinexwijk parkeren.

