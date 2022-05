Polo Track wordt budget VW voor het volk

Met de Polo Track gaat Volkswagen terug naar zijn wortels.

Auto’s worden duurder en duurder. Zelfs een Volkswagen is niet meer een wagen voor het Volk. Nu is dat niet direct nieuws, al 25 jaar geleden zette Volkswagen onder Ferdinand Piëch een route uit naar een hogere positie in de markt. De Golf, toch jarenlang de bestverkochte auto van Nederland, kost tegenwoordig 32.490 euro. Vroeger had je voor dat geld een Golf 5 GTI. Natuurlijk, de inflatie is stevig te noemen, maar het blijft een flinke stijging.

Als we kijken naar de Polo, staat het er dan beter voor? Nou, nee, niet helemaal. Volgens Volkswgen is de Polo er vanaf 21.590 euro, maar dan moet je het doen met een voorraadauto. Wil je een nieuwe Polo samenstellen, dan kost dat 24.590 euro. Dan heb je een 1.0 TSI in Life-uitvoering met handgeschakelde vijfbak en uni-lak.

Dit is ‘onze’ Volkswagen Polo

Betaalbare Volkswagen

Maar stiekem wachten we liever op de nieuwe Volkswagen Polo Track. Dat is een nieuwe benadering waarbij Volkswagen juist inzet op een lage prijs. Bij de naam ‘Track’ denk je aan een crossover-achtig apparaat (zoals de CrossPolo), maar niets is minder waar. Het is juist een Polo waarbij alles goedkoper is.

Dat betekent dat er gewoon normale koplampen inzitten, zonder opsmuk. Volgens Carscoops heeft Volkswagen heel goed naar Skoda gekeken hoe ze zoveel mogelijk kosten kunnen drukken. De Polo Track moet een absolute budgetknaller worden waarbij elk onderdeel extra goedkoop is. Dit om de vraagprijs zo laag mogelijk te houden.

Atmosferische motor voor Polo Track

Qua techniek is de Polo Track heel erg simpel. Onder de kap komt een 1.0 driecilinder te liggen. Nee, niet de TSI, gewoon een atmosferische 1.0 driecilinder die we kunnen uit de Up. In dit geval zal deze leverbaar worden op benzine als methanol. Daarmee verraden we al een beetje dat de Volkswagen Polo Track voor de Zuid-Amerikaanse markt is. De auto gaat gebouwd worden in een fabriek in Taubaté, in plaats van Sao Bernardo do Campo waar de reguliere Polo gebouwd wordt.

De voorganger van de Polo Track, de Volkswagen Gol.

De Polo Track gaat de nieuwe ‘Volkswagen’ worden. Het is namelijk de opvolger van de Volkswagen Gol (zie gallery boven), dat jarenlang de bestseller was van VW Brasil. Nu auto’s luxer, complexer en duurder worden, is dit een zeer interessante trend. Helaas zal deze nooit Europa bereiken. Auto’s in de EU moeten binnenkort van zoveel elektrische assistentie, gadgets, beveiligingen, begrenzingen, veiligheidsitems en zwarte dozen worden voorzien, dat een goedkope auto leveren zo goed als onmogelijk is.

Meer lezen? Dit zijn 7 dikke Polo’s op gele platen!