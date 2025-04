Betaalbare Porsche 911 Dakar is hier

Wil jij de essentie van een Porsche 911 Dakar in een betaalbare verpakking? Dat kan vanaf nu.

De Porsche 911 Dakar wist voor voldoende opschudding te zorgen bij zijn debuut. Da’s gek, een Porsche 911 die pretendeert een rallyauto te zijn. Lamborghini durfde hetzelfde aan met de Huracán Sterrato, alleen voor beide auto’s geldt dat het peperdure apparaten zijn die gelimiteerd worden gebouwd. Kennelijk is voor klanten de use case voor straatauto’s die offroad kunnen wat kleiner dan je hoopt.

Suzuki Swift FX

Je kan het altijd proberen, zoals Suzuki. Het merk staat bekend om degelijke, nuchtere hatchbacks die gewoon doen wat je van ze vraagt. Daarnaast verkoopt het merk de Jimny als leuke offroader. Wat nou als je de Jimny iets te heftig vindt, maar wel iets meer wenst van een Swift? Zoiets als de Suzuki Swift FX wellicht.

Dit project van Suzuki Nederland omarmt volgens onze tak van het merk de slogan ‘Serious About Fun’. Want de Swift FX moet laten zien dat de Swift ook een enorme bak lol kan zijn. Je kan de kleine Suzuki namelijk krijgen met Allgrip-vierwielaandrijving. Dit is een redelijk klassieke vorm van vierwielaandrijving waar de auto grotendeels voorwielaangedreven is, maar in nood kracht naar de achterwielen kan sturen. Elke Allgrip staat ook 32 mm hoger dan een standaard Swift. Dat idee voert de FX op naar standje 11.

Je krijgt dan namelijk All Season-banden om in het onverharde je mannetje te staan, naast zwarte wielkasten, een dakrek met accessoires en een lichtbalk voorop. De auto is uitgevoerd in een soort zandkleur met zwarte details, waaronder ‘Suzuki’ uitgeschreven op de kofferbak.

In het interieur van de Suzuki Swift FX is gekozen voor lederen bekleding, want dat maak je makkelijker schoon. Ook krijg je rubberen vloermatten. De cabine van de Swift is verder al lekker simpel, dus dat past al prima.

Productie?

Dan nog de vraag der vragen: wanneer kan je hem kopen? Ai, nog niet. En of het ooit gaat gebeuren weten we ook niet zeker. Het is nu nog een projectje van Suzuki Nederland, zonder plannen om ook daadwerkelijk de Swift zo uit te brengen. En dat zou toch jammer zijn, want het idee achter deze mini-Dakar is wel leuk.