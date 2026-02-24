Betaalbare sportsedan op Marktplaats verbergt een verrassing aan de binnenkant

Deze Mazda is niet alleen aan de buitenkant aangepakt.

Bij een wat hetere sedan denk ik al snel aan wat Duits, maar ook de Aziaten kunnen er wat vinden. Denk maar aan de Kia Stinger bijvoorbeeld. Wat ook nog een optie is, is deze Mazda 6 MPS. In het vooronder ligt de 2,3-liter MZR DISI Turbo viercilinder met 260 pk en 380 Nm. Op een gewicht van 1.565 kilo is dat lang niet gek.

We treffen zo’n 6 MPS uit 2006 op Marktplaats. De occasion heeft nog maar één eigenaar gehad die er bijna 175.000 kilometer mee heeft gereden. Aan de voorkant kreeg de Mazda een nieuw neusje zonder merklogo. Maar voor de grootste verandering aan de 6 MPS moeten we naar het interieur.

Eén aanpassing in de cabine maakt het verschil

Zodra je de deur opentrekt, kun je er eigenlijk al niet omheen. Het binnenste is zo goed als origineel op een gigantisch middenscherm na. De verkoper omschrijft dat je hier de navigatie en een achteruitrijcamera op kunt gebruiken, maar als ik de overvloed aan apps zie, begint het bij mij al een beetje te jeuken. En niet op de goede manier.

Het kriebelt helemaal wanneer ik het volgende deel van het verkooppraatje lees: ”Onderweg wil je zo min mogelijk onnodige of afleidende handelingen verrichten.” Haha, dat moet wel lukken met zo’n joekel van een scherm. Wat dan wel weer lekker is, is stoelverwarming voorin en een Bose-geluidssysteem.

Verder vind ik het wel een tof ding, deze Mazda 6 MPS. Schakelen gaat nog gewoon via een zestrapshandbak. Doe je dat vlug genoeg, dan zou je al na 6,6 seconden aan de 100 kunnen zitten.

Wat kost zo’n sportsedan van Mazda?

Deze sportsedan op Marktplaats zoekt dus naar een nieuwe eigenaar. De dealer uit Dongen heeft het over een tijdelijke actie die alleen vandaag geldt. Wie vandaag nog 8.995 euro overmaakt, mag de Mazda 6 MPS hebben. Hierna stijgt de prijs naar 9.995 euro.