Koop de meest misplaatse speciale editie ooit

Niet alleen de aanleiding voor deze speciale editie is misplaatst, de auto waarop het is aangebracht al helemaal.

We moeten het even hebben over de Hyundai Kona. Gaap. Ondergetekende heeft echter al een tijdje een speciale band met de kleine Koreaanse crossover. Mijn ouders hebben er namelijk eentje en daar heb ik zelf ook de nodige kilometers mee gemaakt alvorens er een Renault Clio voor de deur verscheen. Overigens heeft het ouderlijk front die keuze gemaakt dankzij mijzelf. In mijn verdediging, ik stuurde ze naar de Hyundai-dealer voor de prijs-kwaliteitverhouding en probeerde nog de i30 op te hemelen, maar de hoge zit van de Kona bleek snel heilig en de ix20 bestaat immers niet meer. En vooruit, voor wat het is, heb je een prima gebakje aan die Kona. Groot zat, lekkere bak opties en goede standaarduitrusting en het rijdt meer dan prima.

Kona-liefhebber

Een echte liefhebbersauto is het niet en zal het ook nooit worden en echt cultureel erfgoed voor Hyundai is wellicht ook nogal gechargeerd. Toch is ondergetekende -tegen wil en dank- een klein beetje Kona-liefhebber geworden en gisteren viel mijn mond letterlijk open van verbazing toen ik ineens de heilige graal van de uitgaande generatie Kona spotte, in Nederland! Terwijl deze hier nooit is geleverd. Dit is de meest ongepaste speciale editie ooit: de Hyundai Kona Iron Man Edition.

Hyundai Kona Iron Man Edition

Ongepast omdat een ‘Iron Man Edition’ sowieso al een hoog stripboekgehalte heeft, letterlijk en figuurlijk. Ook omdat het compleet ongepast is om vervolgens niet de i30 N maar de Kona te gebruiken om deze editie op uit te voeren. Het roept gelijk de vraag op: wie koopt dit? De Kona is duidelijk een auto die vooral de oudere generatie ziet zitten, maar Iron Man juist jongeren aan zou spreken. Echt zo’n auto waar de grootste groep die hem ‘cool vindt’ (en zelfs dan moet je goed zoeken) hem never nooit zou kopen. Er hoefden maar weinig kopers gevonden te worden, er zijn er naar verluidt maar rond de 1.000 van en hij werd alleen in 2019 aangeboden.

Misschien nog wel het meest bizar is hoe ver Hyundai is gegaan voor de Kona Iron Man Edition. De matgrijze lak, gebaseerd op het allereerste Iron Man-pak uit de stripboeken, is uniek voor de Iron Man Edition. De rode accentkleur in de kleur van Iron Man’s moderne pak is eveneens nooit op andere Kona’s geleverd. Deze kleur komt terug op het dak, de spiegels en rondom op de bumpers. De Iron Man Edition heeft verder unieke velgen, een unieke diffusor, unieke panelen in het rood op de deuren, getinte koplampen(!), LED-knipperlichten achter die uniek zijn voor de Iron Man Edition en zelfs (neppe) koelsleuven voor de voorwielen en achter de achterwielen. Mocht je nog steeds niet zeker weten of het een Iron Man Edition betreft: op de handgreep voor de kofferbak staat de naam uitgeschreven in chromen letters.

Interieur

In het interieur wordt ook gelijk duidelijk dat je met een Hyundai Kona Iron Man Edition te maken hebt. Het welbekende Iron Man-masker komt terug in de stoelen, je krijgt unieke tellers en zelfs de handtekening van Tony Stark op het dashboard! Voor de rest is het hier vooral Kona, ware het niet dat de Iron Man Edition rode stiksels en lijntjes in de stoelen en rode gordels krijgt.

Niet voor Nederland

De Hyundai Kona Iron Man Edition is een unicum in Nederland, want je kon ‘m hier niet officieel kopen. Het exemplaar dat ik spotte was dan ook op Duits kenteken. Daar kon je hem gewoon kopen, namelijk. Ook vele andere markten, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië, kregen de Iron Man Edition.

Voor zover bekend heeft elke Hyundai Kona Iron Man Edition de 1.6 liter T-GDi viercilinder. Deze kon je in Nederland krijgen, maar niemand deed dat omdat deze peperduur was. De instapmotor, de 1.0 liter T-GDi driecilinder met 120 pk (wat overigens een heerlijk turbotorretje is) is de beduidend populairdere keuze. De 1.6 T-GDi was een lekkere beuker voor deze 1.200 kg wegende voorwielaandrijver, want je kreeg gewoon 177 pk en een DCT met zeven versnellingen. Maar goed, dat kon ook allemaal zonder de Iron Man-meuk. Ook verdere comfortopties, die de Iron Man Edition allemaal standaard heeft, waren niet uniek voor de speciale editie.

Kopen

Voor de schare Kona-liefhebbers, een groep die naar verwachting niet zo groot is, is dit de heilige graal. Voor de rest van de wereld is het een nogal ongemakkelijke en zelfs vrij ongepaste speciale editie die voor de echte fijnproever is. Die moet even afreizen naar mobile.de, waar dit de goedkoopste Iron Man Edition is. Dit exemplaar uit 2019 met 45.544 km op de klok moet in Duitsland nog 21.900 euro kosten. Durf jij? Waarschijnlijk niet.