Koop deze Italiaanse supercar met zestiencilinder

En de Italiaanse supercar met zestiencilinder heeft geen eens turbo’s!

Bij sommige auto’s is het verhaal erachter veel mooier dan de auto zelf. De DeLorean DMC-12 is daar een absoluut hoogtepunt van. Maar er zijn heel soms auto’s waarbij het verhaal minimaal net zo bijzonder is als dat de auto zelf is. De Cizeta V16T Moroder is zo’n auto.

De auto heeft voor sommigen wel wat weg van de Bugatti EB110 en Lamborghini Diablo weg. Dat waren niet alleen concurrenten, maar ook Italiaanse supercars met middenmotor. Dat niet alleen, alle drie zijn ze getekend door Marcello Gandini! Dus het is niet gek dat ze alledrie wel wat trekjes van elkaar hebben.

Het is wel duidelijk te zien dat Marcello Gandini het meeste vrijheid kreeg bij de Cizeta V16T, want het ding is bijzonder vanuit alle hoeken. Er zijn dubbele klapkoplampen. Dat is een teken dat de bestuurder in staat is zichzelf voort te planten. Ook de spoiler is een teken van een uitstekend functionerende Unox. Wat ook opvalt is hoe wijd de Cizeta is.

Italiaanse supercar met zestiencilinder

Dat komt door de motor. Dat ‘V16T’ staat namelijk voor de cilinderopstelling (V), het aantal cilinders (16) en de plaatsing (Transverse). Jazeker, deze Italiaanse met zestiencilinder heet die motor dus overdwars! Dat is echt een unicum, de meeste supercars hebben namelijk de motor in lengte geplaatst. Je moet de auto eigenlijk in het echt zien om te realiseren hoe breed ‘ie is.

Goed nieuws: dat is vanaf nu mogelijk! Er wordt er namelijk eentje te veil aangeboden. Nee, niet via The Collectables, helaas. Maar wel via RM Sotheby’s. Het is ook nog eens een bijzonder exemplaar, want het is nummer 1. Dit was de auto die gebruikt werd voor de autoshows. Kenners weten dan voldoende, dit is de auto geweest van Giorgio Moroder.

Giorgio Moroder

Dat is samen met Kraftwerk een van de pioniers van de elektronische muziek dat men tegenwoordig dance-muziek noemt. Giorgio Moroder had in de jaren ’80 de grote nodige hits en was een grote inspiratie. Op de auto staat zijn naam eveneens. Giorgio Moroder stapte halverwege uit het project. Latere exemplaren hebben niet de toevoeging Moroder.

Deze auto is door specialist Bruce Canepa weer helemaal in originele staat gebracht. Bijzonder aan dit exemplaar is dat het interieur behoorlijk afwijkt van de latere Cizeta’s. Dat waren er overigens niet veel, want in totaal zijn er zo’n 10 stuks van afgeleverd. Dus je bent met deze Italiaanse supercar met zestiencilinder véél unieker dan een gewrapte Huracan ofzo. De laatste keer dat een Cizeta verkocht werd, bracht ie 665.000 dollar op. Je kunt de ‘advertentie’ hier bekijken!

Fotocredit: Patrick Erzen voor RM Sotheby’s.

Meer lezen? Dit zijn veertien hele dikke zestiencilinders!