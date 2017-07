Bewijs: je kan een Fiat 500 parkeren op een postzegel

De jarige job blijkt nog veelzijdiger te zijn dan gedacht.

De Fiat 500 blaast dit jaar zestig kaarsjes uit en dat moet gevierd worden. Onlangs werd er een exemplaar van het Italiaanse succesnummer opgenomen in het Museum of Modern Arts (MoMA) in New York. Een hele eer natuurlijk, maar daar hielden de cadeau’s niet op voor de Cinquecento.

In Italiƫ heeft de kleine Fiat namelijk zijn eigen postzegel gekregen van het Officina Carte Valori. Op het kleinood staat een afbeelding van de oude Fiat 500 met zijn nieuwerwets nazaat erachter. De achtergrond van de zegel is donkerblauw en uiteraard staan er ook een paar Italiaanse tricolores op. Het gebruikte lettertype komt overeen met datgene dat gebruikt werd voor de reclame posters van vroeger.

De zegel werd vandaag gepresenteerd in Fiat’s Mirafiori fabriek. Mocht je het je afvragen: dat is helaas niet die ene met het circuit op het dak. De zegel heeft een nominale waarde van 0,95 Eurocent en wordt gebouwd in een oplage van 1.000.000 exemplaren. Een must-have voor de betere filatelist?