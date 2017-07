Max Verstappen ontkent precontract met Ferrari

Geruchten dat Max over gaat stappen naar Ferrari bereikten vandaag hun voorlopige hoogtepunt.

Dat kwam in eerste instantie allemaal door de Spaanse krant Marca, die groot uitpakte met een verhaal dat Max getekend zou hebben bij Ferrari. We kennen de geruchten inmiddels wel een beetje en er leek niet zoveel nieuws onder de zon te zijn. Of zoals Max het zelf zou zeggen: “Here we go again…”

Maar vanavond klapte The Independent er nog maar eens overheen. Volgens hen is het geen kwestie óf, maar wannéér Max voor Ferrari gaat rijden. Lekker makkelijk denk je dan wellicht, want met 19 jaar en gezien zijn skills is de kans natuurlijk sowieso groot dat Max ooit bij Ferrari terecht komt. Maar in dit geval zou het volgens The Independent al om 2018 of 2019 gaan.

Interessant is dat de krant stelt dat Max een contract heeft bij Red Bull tot en met 2019. Over het algemeen wordt aangenomen dat de Nederlander tot en met 2018 onder contract staat. Journalisten hebben echter doorgaans geen inzage in de contracten van de coureurs, dus tenzij een team zelf er harde uitspraken over doet, kennen we de kleine lettertjes niet. Zo bleek eerder vandaag bij monde van Christian Horner dat Sainz de facto tot en met 2019 onder contract staat bij Red Bull dankzij opties die Red Bull kan lichten.

Volgens de berichtgeving zou Max al aangegeven hebben bij zijn team dat hij zijn contract wil inleveren. Het wildste gerucht is dat Max eventueel zelfs bereid zou zijn een sabattical te nemen in 2018, zodat hij in 2019 voor Ferrari aan de start kan verschijnen. Max heeft inmiddels echter koud water gegoten over al dit hete nieuws. De Nederlander benadrukte dat hij in 2018 ‘gewoon’ voor Red Bull uitkomt en dat hij niks getekend heeft bij Ferrari. Juist.

Gelukkig hebben we ook nog een F1-nieuwtje voor je dat sowieso berust of waarheid: Hamilton heeft een gridstraf ontvangen omdat hij zijn bak moet wisselen. De Brit klaagde in de tweede vrije training al over een probleempje met de auto en zal de race nu in het beste geval vanaf de derde startrij aanvangen. Toch nog maar snel even Vettel opgeven voor de overwinning zondag in het F1 managerspel dus…