De eerste Model 3 wordt gebouwd, maar er is een domper

Een lach en een traan bij Tesla.

Vandaag loopt naar verwachting het eerste productiemodel van de Tesla Model 3 van de band. In principe een spannende, maar vooral ook heugelijke mijlpaal voor Elon en zijn gevolg. Er wordt immers veel verwacht van de auto die Tesla als fabrikant van auto’s gaat maken of gaat kraken.

We wachten met smart op de eerste beelden van de stalen verlosser, maar tot op heden moeten we het doen met wat kiekjes die uitlekten van ‘body line 3’. Musk hield de productielijn waar de Model 3 gebouwd wordt eigenlijk liever geheim. Hij omschreef zijn visie over hoe de fabriek er uiteindelijk uit moet komen te zien als een Alien Dreadnought.

Het idee daarvan is dat robots al het werk doen en noeste arbeiders alleen worden ingezet om de robots te upgraden of repareren mocht dat nodig zijn. We zien inderdaad wat ‘Kuka’ robots staan, maar robots zie je in andere fabrieken ook. Volgens Musk is dit dan ook nog maar production line versie 0.5 en voorziet hij dat over enkele jaren production line versie 3.0 het levenslicht zal zien. Persoonlijk wachten we in spanning af op versie 3.11.

Naast de kiekjes van de fabriek lekten via X Auto World ook de velgdesigns van de Model 3 uit. Schokkend is het allemaal niet, want we zagen de afzonderlijke wielen allemaal al eerder op prototypes dan wel ‘release candidates’. Maar het is prettig om te weten dat er überhaupt wat te kiezen valt, daar Tesla heeft gekozen Model 3 klanten relatief weinig mogelijkheden te geven hun Tesla te individualiseren. Potentiële klanten: pick your poison.

Dan nog even over die domper: in de week dat de toekomst geboren wordt bij Tesla, verloor het merk zo’n twaalf miljard Dollar aan beurswaarde. Nou moeten we daarbij aanteken dat de beurskoers van Tesla sowieso behoorlijk volatiel is, maar toch. Op 23 juni werd het voorlopige hoogtepunt bereikt en deed een aandeel TSLA ruim 383 Dollar. Op het moment van schrijven (twee weken later), is dat nog 314 Dollar, wat overigens alweer wat hoger dan de slotkoers van gisteren (308 Dollar). Opper-bank Goldman Sachs heeft overigens een ‘koersdoel’ van 190 Dollar voor Tesla bepaald, dus misschien is het nog steeds niet te laat om een ontiegelijke bak put-opties te kopen. Dat Tesla (als autofabrikant) episch gaat falen is immers wel duidelijk.

Image-Credit: Chris Suen via Instagram