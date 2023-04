Bewijst Hülkenberg dat Schumacher niet goed is?

Nico Hülkenberg, beter bekend als Nico Hülkenback, is het seizoen van 2023 lekker begonnen. Slecht nieuws voor Schumacher?

Veel mensen binnen en buiten de F1 paddock keken een beetje raar op toen Haas F1 aankondigde Nico Hülkenberg uit de mottenballen te trekken. De 35-jarige Duitser had los van wat invalbeurten min of meer twee jaar aan de kant gezeten. Dit terwijl de 23-jarige Mick Schumacher af en toe liet zien sneller te kunnen zijn dan Magnussen. De jonge Schumacher heeft in alle opstapklasses uiteindelijk gewonnen. Wel moest hij altijd even ‘warmdraaien’.

Het leek erop dat dit proces eindelijk achter de rug was en Haas F1 kon gaan profiteren van meer resultaten zoals de puntenscores in Oostenrijk en Engeland. Maar toen kwam het bericht dat Ferrari Schumacher aan de kant schoof. En vervolgens bleek dat Haas F1 zonder de support van Ferrari -en wat korting op de motoren- geen trek meer had in de jonge Duitser.

Op zich is het geen gekke gedachte voor een achterhoede/middenveld team om tenminste één veteraan erbij te hebben. Een ervaren man (m/v/i) die als de anderen fouten maken de punten naar huis rijdt. Maar die had Haas F1 al in de vorm van Magnussen. Een line up met twee van deze coureurs leek een nogal conservatieve keuze voor het Amerikaanse team. En het is ook niet zo dat Hülkenberg tig miljoen meebrengt in sponsorgeld.

Enfin, met drie races achter de rug, kunnen we echter wel stellen dat de keuze tot op heden goed is uitgevallen. Hülkenberg is in de kwalificaties sneller geweest dan Magnussen (3-0) en heeft ook meer punten gescoord. Dit terwijl vorig jaar Magnussen gemiddeld genomen toch net wat sneller was dan Schumacher en de meeste punten pakte. Günther Steiner krijgt dus gelijk.

Maar hoe slecht is dat voor Mick Schumacher? De jonge Duitser is de lieveling van Duitsland en de geruchten gaan dat Audi hem graag wil hebben voor een racezitje vanaf 2026. Voor nu is Mick de derde coureur bij Mercedes en bij McLaren. Normaal gesproken zal hij in die rol echter niet echt veel meters maken. Bij andere teams dan Sauber lijken er vooralsnog ook geen kansen te liggen om alvast weer in een racezitje te zitten in afwachting op 2026. Tenzij Sargeant wellicht door het ijs zakt bij Williams.

Eigenlijk moet Schumacher dus hopen dat Magnussen de handschoen oppakt en het Hülkenberg wat moeilijker gaat maken. Als het interne duel op dezelfde voet door blijft gaan, blijft zijn F1 legacy dat hij een wat labiele Rus kon hebben maar te licht was voor het echte werk. Denk jij dat Mick nog een kans maakt? Laat het weten, in de comments!