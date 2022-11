Nico Hülkenberg vervangt Schumacher in 2023!

We konden het niet geloven, maar het gaat nu toch gebeuren. Nico Hülkenberg vervangt Schumacher komend seizoen.

Nou, het hoge woord is eruit! Het hing al een tijdje in de lucht en het gonsde van de geruchten, maar nu is het officieel: Nico Hülkenberg vervangt Schumacher volgend jaar. Jazeker, de Duitse coureur maakt een comeback en vervangt die andere Duitse coureur.

Nico Hülkenberg is daarmee een ware comeback kid, want hij is er eventjes tussenuit geweest. In 2019 liep namelijk zijn contract bij Renault af. Daarna viel hij in 2020 en 2022 enkele keren in voor Racing Point en Aston Martin. Het contract van Mick Schumacher liep af en Haas keek naar diverse opties voor 2023. Ferrari, de motorleverancier van Haas, wilde graag dat Haas Antonio Giovinazzi een kans kreeg. Ook Schumacher nog een jaar verlengen was een mogelijkheid, maar Haas verkiest dus de kwaliteiten van Nico Hülkenberg.

Niet het buitenkansje van de sport

Mick Schumacher heeft een (letterlijk) inktzwart bericht geplaatst met een correcte doch licht emotionele tint. De jonge coureur bedankt Haas voor twee fantastische jaren, maar is erg teleurgesteld dat ze het contract niet verlengen.

De keuze voor Nico Hülkenberg is een vreemde. Begrijp ons niet verkeerd, het is een zeer sympathieke jongeman die uitstekend kan rijden. Het is wat dat betreft Formule 1-materiaal. Echter, gezien zijn leeftijd (35), staat van dienst (geen enkel podium) en het feit dat hij er toch 3 jaar uit is geweest (invalbeurten niet meegerekend) is hij niet het buitenkansje van de sport.

Nico Hülkenberg vervangt Schumacher dus, is dat logisch?

Dit terwijl Mick Schumacher dat op papier wel is. Mick is jong, heeft absoluut talent, heeft een geweldige achternaam, is ook Duits (voor de sponsoren) en er zit nog wat rek in qua groei. Daarbij werd Schumacher gaande weg het seizoen vorderde telkens beter. In de kwalificaties liep hij in op zijn teammaat. Het mocht niet baten.

Ook Ferrari liet de Duitse protegé al ‘los’. Naar alle waarschijnlijkheid zal Mercedes zich nu over Mick gaan ontfermen. Leuk weetje, Hülkenberg heeft in al zijn races éénmaal pole position behaald. Net als zijn nieuwe teammaat (Kevin Magnussen) was dat op Interlagos. In tegenstelling tot Nico heeft K-Mag wel eens het podium gehaald, al was het slechts eentje (in zijn eerste race).

De twee kennen elkaar en weten dat ze voorzien zijn van testikels:

