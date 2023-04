ABT Audi RSQ8 S beleeft crash in Limburg

Is het te vroeg om ‘onderstuur’ te roepen na de crash van deze ABT Audi RSQ8?

Het is weer voorjaar en dat betekent dat behalve de rokjes ook de dikke bakken weer uit de schuur komen. Wellicht is het toeval, maar helaas is dit nu alweer het zoveelste recente artikel over een dikke bak die ofwel te hard rijdt en/of een crash beleeft. Onlangs ging het gruwelijk mis met een drietal Nederlandse Porsche’s. Afgelopen week bleek de vriendin van Enzo Knol een loden rechter voet te hebben. En nu is deze Audi ABT RSQ8 S in de vangrail beland nabij Weert.

De Audi RSQ8 is al de dikste Audi SUV met zijn sportieve koets en 600 pk sterke V8 onder de kap. Het is natuurlijk het broertje van de Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne en Volkswagen Touareg. Je zou dan ook zeggen dat iemand die meer wil dan de RSQ8 een Bentayga W12, Urus of Cayenne GT zou scoren.

Maar de eigenaar van deze Audi heeft een andere route gekozen. Namelijk door de RSQ8 ook nog even langs ABT te sturen. Daar krijgt de auto wat badges en uiterlijke goodies mee, maar ook 100 pk (optioneel 140 pk) meer. Daarmee wordt het vermogen 700 of 740 pk. Nog meer dus dan de genoemde alternatieven te bieden hebben.

Dat wil dus wel vooruit. Maar omdat het een Audi is, misschien niet per se de bocht door. Nou is dat natuurlijk tegenwoordig met allerlei kunstgrepen zoals sportdiffs enzo ietsje beter voor elkaar. Maar op het eerste gezicht lijkt(!) deze RSQ8 in een flauwe bocht wat naar buiten gedreven zijn. Om welke reden dan ook.

De vangrail is hierbij flink gemangeld en de auto ook. De bestuurder heeft het overleefd gelukkig, hoewel hij wel ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. Het wrak van de Audi is opgehaald door een bergingsbedrijf. De politie doet nog onderzoek hoe het eenzijdige onderzoek heeft kunnen ontstaan.

Image Credit: AS Media