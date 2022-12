Allard Kalff gooit schaduw op Nico Hülkenberg. Volgens de VIaplay-man signaleert diens aanstelling gebrek aan ambitie van Haas F1.

Er zijn wat interessante transfers geweest dit jaar in de Formule 1. Alonso verlaat Alpine voor Aston Martin. Piastri gaat niet naar Alpine, maar wel naar McLaren. Gasly gaat dan wel naar Alpine en laat zijn plekje bij Alpha Tauri aan Nyck de Vries. Maar toch ook een opvallende switch is degene die er bij Haas F1 plaatsvindt. Daar wordt Schumacher na twee jaar vervangen door Nico Hülkenberg.

Dat is toch wel opmerkelijk te noemen. Schumacher is namelijk 23 en begon er net een beetje in te komen. Steeds vaker zat hij dicht in de buurt of zelfs voor Magnussen qua pace. Hülkenberg daarentegen is inmiddels 35. Op zich ben je dan nog wel in de kracht van je leven, maar als topsporter toch doorgaans dichter bij het eind dan bij het begin. Bovendien heeft Hülkenberg de afgelopen drie seizoenen maar vier F1 races gereden, nadat hij zijn vaste plek bij Renault eind 2019 verloor.

Het verhaal gaat dat Nico teambaas Günther Steiner met een paar goede gesprekken heeft weten te imponeren. Tegelijkertijd was diezelfde Steiner het een beetje zat dat Schumacher vaak schade reed. Dat is voor elk team pijnlijk, maar zeker voor een team als Haas F1. Zo’n afgeschreven auto kost immers al snel heel veel geld.

Dat Schumacher onceremonieel gedumpt wordt, is vooral in Duitsland groot nieuws. De Hulk voelt geen spijt. Hij zegt nauwelijks contact te hebben met Schumacher en dat als hij het stoeltje niet had aangenomen, iemand anders dat vermoedelijk gedaan had. Het is bekend dat Haas F1 ook uit was op de diensten van Ricciardo, maar die verkoos een andere rol bij Red Bull Racing. Misschien ook omdat Ricciardo de nickname Hulkenback zo tof vindt. Wat Schumacher echt de das om heeft gedaan, is vermoedelijk dat Ferrari het vertrouwen verloren heeft in de Duitser. Vanaf dat moment stond zijn stoeltje bij Haas F1 ook op losse schroeven. Een luttele week later was er voor het eerst het gerucht dat Hülkenberg hem zou vervangen.

Allard Kalff vindt desalniettemin dat de aanstelling van de Hulk een zwaktebod is. In gesprek met Motorsport.com, vermeldt Kalff dat hij liever gezien had dat Haas F1 voor een talent uit de F2 was gegaan. Met Hülkenberg haalt het Amerikaanse team volgens hem namelijk iemand binnen die bewezen heeft ‘niet snel genoeg te zijn’ en ‘de druk niet aan te kunnen’. De verbintenis signaleert wat hem betreft dan ook ‘gebrek aan ambitie’. Ouch…

Nu is het waar dat de Hulk in 180 pogingen nooit tot een podium kwam. Menig maal kwam hij dichtbij, vooral als het weer regende, maar altijd ging het toch mis. Dat voorspelt dus niet veel goeds. Aan de andere kant: veteraan Magnussen scoorde afgelopen seizoen wel de meeste punten voor het team. Als je meestal niet de beste auto van het veld hebt, is een set ‘safe hands‘ die de auto thuis brengt en puntjes sprokkelt misschien wel de way to go. Wat denk jij van de terugkeer van Hulkenberg? Slimme move van Günther, of geestelijke armoede? Laat het weten, in de comments!