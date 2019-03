Bezoekers F1-race mogelijk geïnfecteerd door virus

En nee, het is niet het racevirus.

De bezoekers van de Grand Prix van Australië hebben na het grote feest in Melbourne een akelig bericht gekregen. Vanochtend hebben de autoriteiten van de staat Victoria bekendgemaakt dat een vrouw die het evenement had bezocht deze week is opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw wordt momenteel behandeld voor een virale infectie van de mazelen.

De autoriteiten raden iedereen die afgelopen zaterdag of zondag op het circuit van Albert Park aanwezig was en denkt symptomen te vertonen van het virus, zich zo snel mogelijk naar een ziekenhuis of onderzoekcentrum te begeven ter controle.

“Anyone who presents with signs and symptoms compatible with measles should be tested and notified to the department. There should be an especially high index of suspicion if they have attended any of the areas stated above and are unvaccinated or partially vaccinated for measles.”

Niet iedereen die in Melbourne was om de eerste Grand Prix van het seizoen te bezoeken hoeft bang te zijn het virus te hebben gekregen. Het gaat met name om mensen die niet of gedeeltelijk gevaccineerd zijn. Daarnaast is de vrouw ook niet in iedere uithoek van het circuit geweest. Op zaterdag zat zij volgens de autoriteiten op de Jones-stand, de zondag bracht zij door op de Fangio-stand. De vrouw is ook nog bij Gate 2 en de eettenten bij Gate 1 geweest.