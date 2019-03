Bijpassende trailer is ideaal voor de Mercedes Sprinter

Twee druppels water.

Zij die vaak op pad gaan en dan graag extra spullen meenemen, vinden in een trailer een goede partner op de weg. Waar een aanzienlijk deel van deze spullensjouwers niet per se om door een ringetje te halen zijn, bestaan er gelukkig ook fraaie alternatieven. De nieuwe Trail Wagon van Chinook rekenen we tot de laatste categorie.

De reden dat het nieuwste project van Chinook in de smaak valt is vrij simpel: het bedrijf heeft de trailer vrijwel volledig laten lijken op de Mercedes Sprinter die hem zal moeten trekken. Chinook heeft de overeenkomsten verder laten gaan dan enkel de velgen en de verlichting. Praktisch de gehele buitenzijde moet doen denken aan de bestelauto van de Duitse fabrikant.

Binnenin wijkt de trailer logischerwijs iets af van de Sprinter, maar wie dankzij het uiterlijk een goedgevuld en luxe interieur verwacht dat zich kan meten met de betere caravans, is in de aap gelogeerd. Kaal is namelijk het juiste woord om de binnenzijde te beschrijven. Aan de ene kant van de trailer vinden we een minimale opbergruimte, aan het andere eind kan een bed uit het plafond worden getrokken. Het is een soort koude garage waarin geslapen kan worden.

Wel interessant is dat Chinook zijn klanten een groot aantal functies van de trailer laat besturen middels een schijnbaar goedwerkende app. Met de app kan men o.a. het bed uit het plafond laten komen, de televisie tevoorschijn toveren en de deur openen om bijvoorbeeld een Smart naar binnen te rijden. De trailer komt er in 5,7 en 6,5 meter lange uitvoeringen.