Kijk, Lewis Hamilton heeft weer een nieuwe auto

Ditmaal geen sportauto, maar een heuse SUV.

Formule 1-coureur zijn voor een fabrieksteam heeft uiteraard zijn voordelen. Niet alleen is de kans groot dat je op het circuit een fatsoenlijke wagen zult hebben, ook naast de baan zul je goed in je wensen worden voorzien. Sowieso krijgen de beste coureurs van het veld jaarlijks tientallen miljoenen euro’s op hun rekening bijgeschreven, de extraatjes zijn net zo goed om over naar huis te schrijven.

Zeker als een coureur voor Ferrari, Red Bull of Mercedes uitkomt, zijn de bedrijfsauto’s allerminst schamel te noemen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton nam laatst nog een gloednieuwe AMG GT R in ontvangst, afgelopen weekend kreeg hij de kans een weekend rond te karren in de volledig elektrische EQC. En wat blijkt nu: de auto beviel Hamilton zó goed dat hij er een heeft besteld.

New whip ⚡️ @LewisHamilton got his first laps in with the all-new electric @MercedesBenz EQC in Oz! 👊

Was he impressed? He’s already ordered one… 😉#SwitchtoEQ #FutureMobility pic.twitter.com/WRBRIse1O8

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 21, 2019