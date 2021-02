Formule 1 krijgt mogelijk een dikke turboboost - Autoblog.nl

Zorgt een turboboost in de Formule 1 voor een boost in de populariteit van de sport?

De grote denkers van de Formule 1 hebben het maar druk mee. Uren, nachten en dagen peinzen zij over hoe ze de Formule 1 weer interessant gaan maken. Dat terwijl wij op de redactie het allemaal in een kwartiertje wel op een bierviltje kunnen pennen, maar soit. Waar wij simpelweg zouden gaan voor een jankende atmosferische veelcilinder en een bak minder aerodynamische downforce, moeten de hoge heren (m/v) natuurlijk(?) ook denken aan saaie dingen als milieu, kosten en technologische relevantie.

Met dat soort lolbedervers wordt het lastiger om een mooie formule te verzinnen. Maar toch zal men voor 2025 met iets nieuws moeten komen. Dat is namelijk het jaar waar de huidige V6-motoren volgens planning met pensioen zullen gaan. De ambities voor de nieuwe generatie zijn groot, zo valt op te merken uit de woorden van Liberty Media’s technische brein Ross Brawn bij Auto-Motor-und-Sport:

We moeten CO2-neutraal zijn, de kosten moeten naar beneden en het geluid moet kloppen. Ross Brawn, megabrein die fan is van hersenkrakers

Een onmogelijke opgave zou je zeggen. Doch Gilles Simon, vroeger zelf motorontwikkelaar bij Ferrari en Peugeot en nu de FIA man die over de motoren gaat, denkt dat het mogelijk is:

We kunnen profiteren van de ervaring die de technici in de laatste 20 jaar opgedaan hebben. Met die kennis op zak kunnen veel dingen veel simpeler vormgeven. Gilles Simon, geen frenemy van Garfunkel

Simon wil dat het elektro-aandeel in het totaalvermogen van de motor groter wordt. Maar daarnaast wil hij ook dat de verbrandingsmotor zelf nog zo’n tien procent efficiënter wordt. Daarbij komt een probleem om de hoek dat eigenaren van een middenklasser met turbotor wel zullen herkennen:

Wij werken aan motoren die bij vollast zo mager mogelijk lopen. In een stratenauto gebruik je vrijwel nooit vollast en het verbruik wordt dus vooral bepaald bij deellast. Daarom worden motoren voor straatauto’s erop afgesteld vooral bij deellast zuinig te zijn. Om dezelfde zuinigheid bij vollast te bereiken, is veel moeilijker. Dat is onze opgave. We denken dat we hierin nog tien procent kunnen winnen. Gilles Simon, laat de nieuwe generatie motorengoeroes liefst onder vollast werken

Tenslotte denkt Simon er ook overna de teams vrijer te laten in wanneer ze de elektropower mogen gebruiken. Nu is dat een strict gereguleerde hoeveelheid per ronde. Als dat losgelaten wordt, zouden coureurs bijvoorbeeld energie kunnen sparen en die dan in één keer kunnen inzetten om iemand te passeren. Liberty Media ziet dat kennelijk al helemaal zitten. Net als in andere technologisch vooruitstrevende klasses zoals het vroegere ChampCar kampioenschap *kuch* kan men namelijk op TV inzichtelijk maken wie er op deze ‘turboboost’ zit te sparen en wie al door de power heen is:

Met de huidige techniek kunnen we zoiets voor toeschouwers goed zichtbaar maken op de TV. Zij kunnen dan zien wanneer de coureurs extra power benutten, of wie er nog veel in reserve heeft. Gilles Simon, vindt Formule E stiekem heel gaaf

Heb jij vertrouwen in deze richting van de sport? Of ben je toch bang dat het geluid andermaal dood zal gaan op het altaar van de moderniseringsdrang? En wanneer ga jij dan de nieuwe Formule 1 oprichten? Laat het weten, in de comments!