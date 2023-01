Bezorger laat bus met draaiende motor achter op Schiphol en pakt vliegtuig

Deze bezorger op Schiphol nam het programma ‘Ik vertrek’ wel heel letterlijk.

Je hoort agenten wel eens zeggen dat ‘geen dag hetzelfde is’. In het geval van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol kunnen we dat honderd procent geloven. Want wat ze daar gisteravond meemaakten is wel heel bizar.

Een pakketbezorger stopte met zijn bus vol pakketjes op de rijbaan bij Schiphol. Hij liet de Mercedes Sprinter achter en liep de luchthaven binnen. Daar checkte hij in voor een vlucht en vertrok naar de noorderzon met het vliegtuig. De sleutels lagen nog in de bedrijfswagen en zelfs de motor draaide nog.

De marechaussee startte meteen onderzoek, waar ook een speurhond aan te pas kwam. Een draaiende bus vol pakketjes bij een luchthaven roept nu eenmaal vraagtekens op. Na de speuractie bleken er geen verdachte pakketjes in de bus te zitten. De bestuurder was ‘spontaan’ met het vliegtuig vertrokken blijkbaar.

Volgens de marechaussee reageerde ook de de eigenaar van het koeriersbedrijf met verbazing op het nieuws. De medewerker had het bedrijf niet ingelicht over zijn plotselinge vertrek. Nadat het onderzoek van de marechaussee was afgerond kwam het koeriersbedrijf de bus ophalen. Dus mocht je gisteren in de regio Haarlemmermeer je pakketje niet ontvangen hebben, misschien was dit wel de reden..

Op camerabeelden heeft de marechaussee kunnen zien hoe de pakketbezorger uit de bus stapte, de luchthaven inliep, incheckte en er met het vliegtuig vandoor ging. Zijn identiteit is daardoor bekend. Bij een eventuele terugkomst op Schiphol staat de bezorger de nodige vragen te wachten..

Fotocredit: marechaussee_schiphol via Instagram